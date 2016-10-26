Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 90-91 від 2016-10-13





Є люди, які своїми якостями долають і рамки своєї епохи, і межі життя. Смерть не зупиняє їх впливу, вони залишаються необхідними нації, бо йдуть в безсмертя. Саме таким був полковник Євген Коновалець. Йому було відпущено лише два десятиліття для служіння Україні, і він не змарнував жодної хвилини, а використав сповна буквально до останнього подиху. Життя Євгена Коновальця можна звести до короткої формули: "Жив для України і загинув у боротьбі за неї!" Постать полковника провідника, великого патріота і борця, для якого доля України була понад усе, для якого не існували приватні інтереси, постать великого організатора і людини непохитної волі притягає і завжди притягатиме погляди сучасних і наступних поколінь.

Євген Коновалець - засновник та перший голова Організації українських націоналістів, активний громадський та військовий діяч, полковник Армії УНР. Ще зі студентських літ вів активну громадськополітичну діяльність. В роки Української національнодемократичної революції 19171921 років брав активну участь у розбудові українських збройних сил, вважаючи їх запорукою існування Української держави. Після поразки українського руху та встановлення радянської влади в Україні, перебуваючи в еміграції, Євген Михайлович здійснював організацію українського руху за межами тогочасного СРСР. Вбачаючи загрозу в постаті та діяльності Євгена Коновальця, радянські спецслужби провели спецоперацію з ліквідації провідника ОУН. Це сталося у 1938 році.

За ініціативи Сокальської районної організації партії "ВО "Батьківщина" у Сокальському народному домі відбулася урочиста академія з нагоди 12-5ої річниці від дня народження Євгена Коновальця під гаслом: "Здобудеш українську державу, або загинеш у боротьбі за неї!"

Вшанувати Великого Українця прийшло чимало сокальчан та гостей міста. Серед них члени Сокальської станиці крайового братства вояків ОУНУПА, вояки АТО. До слова були запрошені голова районної ради Микола Пасько, депутат районної ради, голова районної організації партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Олег Кожушко, Михайло Процюк син Василя Процюка"Кропиви" начальника штабу УПА"Південь", уродженця с. Городиловичі Сокальського району, Михайло Куцяба голова Сокальської станиці крайового братства вояків ОУНУПА, представники духовенства УГКЦ, УПЦ КП і УАПЦ священики Ярослав Кащук, Ярослав Збитковський, Михайло Назар, Володимир Жарський.

Після виступів розпочався святковий концерт за участю соліста Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Петра Радейка, Народних вокальних ансамблів "Любисток", "Берегиня", учасників народного драматичного колективу "Над часом", чоловічого ансамблю Народного дому с. Теляж, хорового колективу "Мелодія" Сокальської ДШМ ім. В. Матюка (керівник •М. Дубик), народний ансамбль бандуристів, вокальний ансамбль Народного дому с. Бендюга, народний духовий оркестр (керівник П. Криштоф). Ведучою урочистої академії, яка душевно донесла до глядачів життєвий шлях полковника, була вчителька Галина Дробиняк.

Перед завершенням святкового заходу, голова районної організації партії "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Олег Кожушко разом з начальником відділу культури Сокальської РДА Мирославою Михайлюк подарували квіти, солодощі та книги полковника Євгена Коновальця "Причинки до історії української революції" учасникам визвольних змагань.

На завершення урочистої академії прозвучав духовний гімн нашої держави "Боже великий, єдиний!" у виконанні церковного хору церкви святого Архістратига Михаїла УГКЦ м. Сокаль під керівництвом Лесі Капелусь.

Провідник Євген Коновалець не тільки святий образ у нашому історичному іконостасі. Він був, є і завжди буде надійним соратником і духовним провідником для всіх поколінь борців за Українську Самостійну Соборну Державу, символом нашої сили, слави і боротьби.

Слава Україні! Героям Слава!

Василь СОРОЧУК,

депутат Сокальської районної ради.

Фото Юлії Сорочук.