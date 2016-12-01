Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Звернення Сокальської районної ради щодо виділення додаткових коштів на заробітну плату працівникам освіти та охорони здоров’я
Згідно з Бюджетним Кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на оплату видатків поточного характеру в галузях освіти та охорони здоров’я Сокальському району були виділені кошти освітньої та медичної субвенції.
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Звернення до влади

Звернення Сокальської районної ради щодо виділення додаткових коштів на заробітну плату працівникам освіти та охорони здоров’я
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Львівській обласній державній адміністрації

З В Е Р Н Е Н Н Я

щодо виділення додаткових коштів на заробітну плату працівникам освіти та охорони здоров’я

Згідно з Бюджетним Кодексом України та Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на оплату видатків поточного характеру в галузях освіти та охорони здоров’я Сокальському району були виділені кошти освітньої та медичної субвенції. Розмір передбачених в Державному бюджеті вище згаданих субвенцій не забезпечує належну потребу у фінансуванні заробітної плати працівників освітніх та медичних закладів, а саме: по закладах освіти, з виділених на 2016 рік Сокальському району 82,5 млн. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, не вистачає 3,2 млн. грн. освітньої субвенції;  по медичних закладах, з виділених на 2016 рік Сокальському району 46,5 млн. грн. на заробітну плату з нарахуваннями, не вистачає 2,5 млн. грн. медичної субвенції.

Також інформуємо вас про те, що в грудні 2015 року з перевиконання дохідної частини районного бюджету було виділено кошти на забезпечення заробітною платою (з нарахуваннями) працівників установ освіти та охорони здоров’я на суми відповідно 4,7 млн. грн. та 3,7 млн. грн., які мали б бути профінансовані за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. При прийнятті районного бюджету на 2016 рік, також були додатково виділені кошти на ці потреби.

Зважаючи на постійні проблеми з фінансуванням вугільної галузі, та той факт, що за останні 10 років Сокальський район не отримав жодного інвестиційного проекту, який б забезпечив робочими місцями населення, а відповідно й надходження до бюджетів різних рівнів, ми депутати Сокальської районної ради Львівської області, вважаємо, що кошти, які є в районному бюджеті, повинні бути першочергово спрямовані на покращення інфраструктури та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району.

На підставі вищенаведеного, з метою забезпечення належними освітніми і медичними послугами жителів Сокальського району та недопущення підвищення рівня соціальної напруги серед населення, звертаємося до вас з проханням надати у 2016 році з Державного бюджету України додаткові кошти для забезпечення функціонування освітньої та медичної галузей Сокальського району. Також просимо при підготовці та прийнятті Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» врахувати реальну потребу фінансового ресурсу для забезпечення належного функціонування освітньої та медичної галузей Сокальського району. Розуміємо складну ситуацію в державі, але сподіваємось на ваше розуміння та підтримку.

Прийнято на XII сесії Сокальської районної ради Львівської області VІІ скликання 16 листопада 2016 року.              


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