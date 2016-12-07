Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Навіть дорога у тисячу миль повинен початися з одного маленького кроку. Кожен крок у нашому житті має певну вагу, певну важливість. Від нас особисто залежить, коли ми впевнено ступимо і почнемо своє життя з нової точки відліку.
Представники прикордонних громад в рамках проекту Польща-Білорусь-Україна домовились про реалізацію чотирьох напрямків
17 листопада Сокальщину відвідала польська делегація у складі керівництва та самоврядників Підляського повіту Республіки Польща, бурмістрів та війтів, які об’єднані в асоціацію «Локальна група дій – Тигель долини Бугу». Їх тепло зустрічали голова Сокальської районної ради Микола Пасько та виконавчий директор Асоціації сільських та селищної рад Віктор Притулко.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Легка атлетика
Легка атлетика

Вибираємо зручні спортивні кросівки
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Навіть дорога у тисячу миль повинен початися з одного маленького кроку. Кожен крок у нашому житті має певну вагу, певну важливість. Від нас особисто залежить, коли ми впевнено ступимо і почнемо своє життя з нової точки відліку. У кожної людини настає такий момент, коли потрібно ось-ось прийняти рішення, інакше опинишся на узбіччі своєї долі. Так от, до чого всі ці ліричні відступи? В першу чергу до того, що ми сьогодні будемо говорити про чудову людину, який своєю діяльністю змінив традиційні уявлення про спортивного взуття. Та що тут говорити, цей чоловік став засновником і першим творцем професійної спортивного взуття. Хочете дізнатися, про кого ми говоримо? А мова сьогодні піде про Джозефа Уїльяма Форстері, засновнику компанії Рібок.

Бренд Рібок був заснований в далекому 1900 році. Давайте дізнаємося, що передувало цьому кроці? Молодий хлопець Вільям Форстер був родом з села ХолБрук. Це село перебувала в 5 милях від Болтона. Це великий англійський місто. Форстер бігав туди на заняття в клубі любителів спринту. В цій організації молодий хлопець знайшов багато однодумців. Він там реалізовував свій спортивний потенціал. У той же час, варто відзначити, що якби не членство в цьому клубі, то навряд чи потенціал Вільяма як творця взуття колись розкрився.

Нагадаємо, кросівки Рібок чоловічі купити може практично кожна людина. Зробіть свій вибір у будь-яку хвилину. Кросівки будуть доставлені за адресою вже на наступний день після оформлення замовлення.

Вільям Форстер створив легкі кросівки зі шкіри. Їх ключова особливість полягала в тому, що взуття мала високоміцну підошву. А на підошві розташовувалися... шипи. Шиповка дозволяла створити ідеальне зчеплення з жорсткою поверхнею. Таким чином вдавалося домогтися максимально легкого та інтенсивного ривка. А ривок у спринті – найважливіший елемент, адже саме він може дати ту фору, якої не вистачить на фініші для завоювання золотої медалі.

Чоловічі кросівки Рібок для Вас реально низькою вартістю. Телефонуйте за номерами, які побачите на головній сторінці сайту «Бішоп». Також скористайтеся можливістю «інтерактивного» замовлення. Доставка протягом доби.


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