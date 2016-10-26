Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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6 листопада в Сокалі відбудеться зустріч з першим українським політв'язнем, який звільнився російської неволі - Юрієм ЯЦЕНКОМ
Юрія 368 днів незаконно утримували у в`язницях Російської Федерації через свою активну громадянську позицію та участь в подіях на Майдані. Під час перебування в ув`язненні його неодноразово органи ФСБ Росії залякували, застосовували тортури.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Про війну з террористами, інформація щодо АТО

6 листопада в Сокалі відбудеться зустріч з першим українським політв'язнем, який звільнився російської неволі - Юрієм ЯЦЕНКОМ
Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27

У неділю, 6 листопада 2016 року, о 12 годині, в районному Народному домі відбудеться зустріч з першим українським політв`язнем, якому вдалося звільнитися з російської неволі, Юрієм ЯЦЕНКОМ.

Юрія 368 днів незаконно утримували у в`язницях Російської Федерації через свою активну громадянську позицію та участь в подіях на Майдані. Під час перебування в ув`язненні його неодноразово органи ФСБ Росії залякували, застосовували тортури. Він сидів у карцері, одиночній камері, а потім до нього підсаджували психічно хворих осіб, імітували розстріл. Щоб уникнути співпраці зі спецслужбами Росії, львівському студентумайданівцю довелося порізати собі вени та розпороти живіт.

З ініціативи міністра закордонних справ Павла Клімкіна на базі міністерства створена спеціальна платформа щодо звільнення незаконно ув`язнених українців, які стали політичними в`язнями на території Російської Федерації та окупованого Криму. Як спеціальний представник МЗС, радник міністра закордонних справ працює Юрій Яценко  живий свідок російської агресії проти України та приклад того, як у Російській Федерації намагаються створити образ ворога з українських громадян. Після звільнення Юрій Яценко став ініціатором створення волонтерського руху за звільнення політичних в`язнів, основною метою якого є ще й моральна та гуманітарна підтримка ув`язнених.

Зараз проходять акції збору гуманітарної допомоги на підтримку політичних в`язнів.
Просимо долучитися до акції!

Список необхідного: книги російською мовою, продукти з довгим терміном придатності (консерви магазинні), білизна, теплі шкарпетки, згущене молоко, цукор, чай, станки для гоління, сигарети. Хто не має змоги принести речі, але хоче допомогти, може принести кошти, за які ці речі будуть закуплені.

Пункт збору в Сокальській ЗШ №4 (звертатись до директора, тел. 0934820198).

Дякуємо за допомогу! Чекаємо на зустріч в районному Народному домі.

Мирослав МЕЛЬНИК,
помічник радника міністра закордонних справ.


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