Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

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Канадська технологія будівництва дерев'яного будинку
Більшість людей, мешканців великих та малих містечок, мріють про свій затишний будиночок за межею міста. Саме у такому житловому комплексі є можливість відпочити та здобути нових сил для майбутніх звершень.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Канадська технологія будівництва дерев'яного будинку
Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10

Більшість людей, мешканців великих та малих містечок, мріють про свій затишний будиночок за межею міста. Саме у такому житловому комплексі є можливість відпочити та здобути нових сил для майбутніх звершень. При цьому дуже важливо, аби свій дім відповідав усім уподобанням власника, був приємний на вигляд зовні та всередині, містким та теплим.

Канадська технологія будівництва

Усе про виготовлення дерев’яних будинків можна дізнатися, зайшовши на сайт http://servus.ua/ua/. В цілому підкреслимо, що розробка усієї майбутньої конструкції дому та її зведення відбувається по канадській технології. Саме вона здобула велику популярність серед споживачів завдяки багатьом факторам. Цей метод дозволяє проводити процес будівництва швидко, надійно та дуже якісно. Після завершення усіх робіт, будинок виглядає привабливо, він теплий, міцний, при цьому, обходиться своєму власнику набагато дешевше, ніж дім, виготовлений з інших будівних матеріалів.

Сип панелі як основа для зведення будинку

В основі зазначеного принципу будівництва лежить використання сип панелей. Це і є основа будинку, його головна частина конструкції. Сип панелі – це дві дерев’яні плити, між якими розташований утеплювач для стін. При виготовленні даного матеріалу використовуються натуральна сировина, що забезпечує майбутньому будинку екологічність. У ньому легко дихається, він не зашкоджує здоров’ю та навколишньому середовищу.

Також, беручи за основу сип панелі при будівництві, власник отримує свій готовий дім вже через декілька тижнів. При цьому, не має жодної потреби чекати деякий час, аби у нього заселитися. Це можна зробити одразу після закінчення обробних робіт. Одночасно до переліку плюсів цього матеріалу можна віднести довговічність. Він не боїться впливу навколишнього середовища, сильних вітрів, надмірної вологи або засухи. Дім з цієї сировини не дає усадки та в майбутньому не буде потерпати від гнилі, грибку, злоякісних мікроорганізмів та комах.

Власник в обов’язковому порядку заощаджує свої гроші і на дорогому фундаменті, адже конструкція з сип панелей дуже легка, що говорить про непотрібність дуже великої та змістовної основи. При цьому роботи з будівництва можна проводити у будь-яку пору року, незважаючи на погодні умови. Зазначимо, що готовий будинок дуже легко обробляти зсередини та ззовні, фарбувати, вирівнювати стіни та інше. Це не займає багато часу та зусиль.

Одже, усі відповіді на питання, як побудувати будинок своєї мрії можна знайти, перейшовши на http://servus.ua/pid-kluch/.


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