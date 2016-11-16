Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Повідомлення від ДАІ Повідомлення від ДАІ В Сокальському районі проходить профілактичне відпрацювання щодо безпечної поведінки дітей на вулиці Твитнуть Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23



До 30 листопада на території Сокальського району проходить профілактичне відпрацювання щодо безпечної поведінки дітей на вулиці та спілкування їх з незнайомцями. Працівники ювенальної превенції проводять лекції в навчальних закладах на вказану тематику та рейдові перевірки місць скупчення неповнолітніх з метою проведення роз’яснювальної роботи та попередження вчинення ними та відносно них адміністративних та кримінальних правопорушень, попереджують викрадення дітей. Ірина МРОЦЬ, старший інспектор ювенальної превенції Сокальського відділення поліції.

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