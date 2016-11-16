Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

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В Сокальському районі проходить профілактичне відпрацювання щодо безпечної поведінки дітей на вулиці
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До мене неодноразово звертаються мешканці села Волиця, а особливо молодь, яка просить допомогти в добудові Народного дому. Я – вчительпенсіонер, виховник «Юн-Січі» і мені теж болить душа, що молодь села не має де збиратися, проводити свій вільний час, готувати національно-патріотичні заходи.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Повідомлення від ДАІ
Повідомлення від ДАІ

В Сокальському районі проходить профілактичне відпрацювання щодо безпечної поведінки дітей на вулиці
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

До 30 листопада на території Сокальського району проходить профілактичне відпрацювання  щодо безпечної поведінки дітей на вулиці та спілкування їх з незнайомцями. Працівники ювенальної превенції проводять лекції в навчальних закладах на вказану тематику та рейдові перевірки місць скупчення неповнолітніх з метою проведення роз’яснювальної роботи та попередження вчинення ними та відносно них адміністративних та кримінальних правопорушень, попереджують викрадення дітей.

Ірина МРОЦЬ, старший інспектор ювенальної превенції Сокальського відділення поліції.


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