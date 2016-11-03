Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





У м. Ворохта проходив Кубок Карпат в якому взяли участь команди з п’яти областей: Івано-Франківської, Львівської, Волинської, Рівненської та Житомирської. Клуб «GEPARD» під керівництвом тренера Олега Матяша теж взяв участь у цьому заході. Загалом виступи були вдалими адже 12 наших каратистів зуміли вибороти 16 нагород, з яких 6 перших, 6 других і 4 третіх місця. Шість каратистів представляли Сокальський район це: Володимир Музика, Володимир Кісілевич, Ілля Яцків, Максим Осінський, Діана Бусько та Мар’ян Васько.

Першим на цьому турнірі виступав Максим Осінський у контактному «куміте» (спаринг). Тут Максиму прийшлось дуже непросто, адже його суперники мали перевагу над ним у вазі та рості. Незважаючи на всі складнощі, юний каратист пробився у фінал, де його чекало найтяжче випробування, оскільки його суперник надто переважав за фізичними показниками. Вся команда підтримувала Максима, тому що це був бій «Давида і Голіафа», який став сенсацією змагань, бо він переміг у цій категорії, завоювавши перше місце, цим самим здивувавши не тільки тренера, а й публіку, яка спостерігала за поєдинком.

Наступним виступив Володимир Музика, у нього в категорії було чи ненайбільше учасників. Він виступав у катрегорії «куміте»(сапринг) і тут зумів вибороти третє місце. Володимир Кісілевич, виступаючи у категорії «куміте», також завоював третє місце, він зумів дійти до півфіналу, і тут йому прийшлось битися з одноклубником, який був досвідченіший, проте характер Володі допоміг йому здобути звитягу і завоювати третє місце. Ілля Яцків та Мар’ян Васько, на жаль, не зуміли зачепитись за призові місця, хоча і в одного, і в іншого такі шанси були, проте вони їх не використали. І єдина дівчинка у Великомостівській команді «GEPARD» Діана Бусько виступила найяскравіше, адже у всіх трьох заявлених категоріях здобула золоті медалі. Вона почала свій виступ у категорії контактного «куміте» (cпаринг), де без жодних зусиль завоювала перше місце. У категорії «поінт» на швидкість та спритність Діані рівних теж не було, тут вона виграла у всіх, ставши чемпіонкою. Цікава дуель відбулась у фіналі категорії контактного «куміте», де юна каратистка зустрілася з найсильнішою суперницею, яка переважала її у рості, вазі та й за віком. Проте по ходу бою обійшлось без очікуваних інтриг, Діана одразу взяла ініціативу на себе і почала атакувати, не давши суперниці жодного шансу завоювати золото.

Олег МАТЯШ, тренер.