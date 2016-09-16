Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Сокалі відбувся відкритий турнір з настільного тенісу
У Сокальській ЗШ ІІІІ ст. № 4 відбувся відкритий турнір з настільного тенісу, присвячений Дню незалежності України, в якому взяли участь 14 осіб.
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Інші види спорту
В Сокалі відбувся відкритий турнір з настільного тенісу

В Сокалі відбувся відкритий турнір з настільного тенісу
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

У Сокальській ЗШ ІІІІ ст. № 4 відбувся відкритий турнір з настільного тенісу, присвячений Дню незалежності України, в якому взяли участь 14 осіб.

В напруженій боротьбі третє місце серед чоловіків виборов Андрій Лєпьохін, друге  Віктор Ярощук, а переможцем став Микола Поліщук (на фото зліва).

Серед жінок перемогу святкувала Ірина Краснова (на фото справа), яка перемогла своїх суперниць Марію Поліщук та Надію Михальову, які посіли, відповідно, друге та третє місця.

Переможці та призери були нагороджені медалями та грамотами відділу молоді та спорту Сокальської РДА.

Мар'яна КОПЕЙКА, головний спеціаліст відділу молоді та спорту Сокальської РДА.


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