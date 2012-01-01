Голос Сокальщини - актуальні новини » Культура » Новини Новини Учні та вчителі Белзької школи вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні Твитнуть 20 лютого учні та вчителі Белзької школи взяли участь у загальноміських заходах з нагоди вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Після панахиди біля пам'ятника загиблим героям відбулася урочиста хода з лампадками у центр міста, де знаходилася символічна барикада. Жителі міста мали змогу спостерігати за флеш-мобом, який організували учні школи П'янило Максим, П'янило Ірина, Слиш Анеля, Спічак Ірина, Зброжик Микола, Цух Аліна, Заморило Діана, Білецька Юлія, Баран Андріана, Махнівчик Олена, Спічак Дмитро, Надяк Богдан, Музичка Катерина та Коляда Наталія під керівництвом педагога-організатора школи Цибуховської Ольги Володимирівни. Слава Україні! Героям слава!

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