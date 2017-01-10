Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





В історико-краєзнавчому музеї «Сокальщина» була виставка, присвячена національно-визвольній боротьбі, становленню української державності на початку світових політичних потрясінь ХХ століття. Ця виставка – скрупульозна праця ентузіастів, які на громадських засадах її творили: збирали цікаві матеріали, документи, старі видання і світлини. Так по крупинках складали біографію української державності.

Директор музею Василь Волошин ознайомив присутніх з експозицією виставки, стисло розповів про історію утворення січового стрілецтва та стрільців УГА. Спочатку були організовані «Руханкове» і «Пожежне» товариства, які на Сокальщині зародилися у 1903 році в селах Нісмичі, Ниновичі, а вже у 1906ому в багатьох інших населених пунктах. У ці товариства радо йшла молодь, щоб продовжити традиції нашого козацтва. Руханкові товариства у 1913 році перетворилися у військову формацію С – січові стрільці. У 1914 році на Сокальщині був проведений вишкіл стрілецтва в районі Валівки, на який прибув батько січового стрілецтва – Кирило Трильовський. Про все це можна було дізнатися, оглянувши цю цікаву виставку.

Голова Сокальського районного Товариства «Просвіта» Ігор Дацюк підкреслив, що цю ґрунтовну, змістовну виставку створили ентузіасти на громадських засадах для того, щоб українська історія була доступна кожному, хто хоче прийти, подивитися, ознайомитися. Сто років тому, тут, на заході, точилися бої. Як це все відбувалося, відображено на стендах, у книгах. Думаю, що гімназистам, учням Сокальської ЗШ №2 було цікаво ознайомитися з виставкою, бо саме перед Першою світовою війною зароджувалося січове стрілецтво, товариство «Соколи», «Пласт», – підкреслив Ігор Дацюк.

Про те, як створювалася в Сокальській ЗШ №2 організація «Пласт» розповіла директор школи Любов Кравцова.

Враженнями від побаченого поділилися: директор Малої академії наук Світлана Мусій: «Ця виставка дуже цікава, особливо для молодого покоління. Треба щиро подякувати сьогодні цим людям, які на громадських засадах змогли зібрати цікаві експонати. Тут є матеріали, написані німецькою мовою, частина з них перекладена українською. Саме ця виставка дає можливість слухачам нашої Малої академії глибше вивчити матеріали, які стосуються січового стрілецтва та Першої світової війни, і використати їх для дослідницьких робіт.

Сподіваюся, що виставку відвідає велика кількість людей, яка цікава як для старшого, так і для молодшого поколінь. Важливо, щоб вчителі історії організували школярів і тут могли б проводити цікаві тематичні уроки.

Яна Марусенко, учениця Сокальської ЗШ №2: «Мені цікава виставка як пластунці, бо ми у «Пласті» вивчаємо історію України, історію українського стрілецтва, перед Першою світовою війною також зароджувався і «Пласт». У таборах, у яких я була вже п`ять разів, співаємо пластунських і стрілецьких пісень. В експозиції виставки є старовинні документи, нагороди, світлини видатних державних діячів України. Тут можна багато чого дізнатися».

Оксана ПРОЦЬ.

Фото автора.