Голос Сокальщини - актуальні новини

В теплий останній день зими вихованці дошкільного навчального закладу №5 м.Сокаля «Сонечко» вшанували пам’ять видатного поета, художника, борця за свободу та незалежність України Тараса Григоровича Шевченка. На центральній площі міста перед пам’ятником Т.Шевченку малята декламували вірші, водили хоровод "Зацвіла в долині червона калина". Таким чином дитячий садок долучився до міжнародного флешмобу "Global Shevchenko", присвяченого 203-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка.
#GlobalShevchenko м.Сокаль, Україна
Світлана Волошин