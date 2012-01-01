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В Сокалі дитячий садок долучився до міжнародного флешмобу Global Shevchenko
Сокальчани вшанували пам'ять автора музики Державного гімну України отця Михайла Вербицького
4 березня 2017 року освітяни Сокальського району в складі делегації побували в с. Млини Прикарпатського Воєводства республіки Польща, щоб вшанувати пам'ять автора музики Державного гімну України отця Михайла Вербицького.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Культура » Новини
Новини
В Сокалі дитячий садок долучився до міжнародного флешмобу Global Shevchenko

В Сокалі дитячий садок долучився до міжнародного флешмобу Global Shevchenko

В теплий останній день зими вихованці дошкільного навчального закладу №5 м.Сокаля «Сонечко» вшанували пам’ять видатного поета, художника, борця за свободу та незалежність України Тараса Григоровича Шевченка. На центральній площі міста перед пам’ятником Т.Шевченку малята декламували вірші, водили хоровод "Зацвіла в долині червона калина". Таким чином дитячий садок долучився до міжнародного флешмобу "Global Shevchenko", присвяченого 203-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка.

#GlobalShevchenko м.Сокаль, Україна

Світлана Волошин

м.Сокал дитсадок «Сонечко»

м.Сокал дитсадок «Сонечко»

м.Сокал дитсадок «Сонечко»

м.Сокал дитсадок «Сонечко»


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