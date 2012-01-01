Голос Сокальщини - актуальні новини » Культура » Новини Новини В Сокалі дитячий садок долучився до міжнародного флешмобу Global Shevchenko Твитнуть В теплий останній день зими вихованці дошкільного навчального закладу №5 м.Сокаля «Сонечко» вшанували пам’ять видатного поета, художника, борця за свободу та незалежність України Тараса Григоровича Шевченка. На центральній площі міста перед пам’ятником Т.Шевченку малята декламували вірші, водили хоровод "Зацвіла в долині червона калина". Таким чином дитячий садок долучився до міжнародного флешмобу "Global Shevchenko", присвяченого 203-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка. #GlobalShevchenko м.Сокаль, Україна Світлана Волошин

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