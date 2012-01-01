Голос Сокальщини - актуальні новини

У неділю, 19 лютого в приміщенні Сокальського районного народного дому відбулася урочиста академія з нагоди 125-ї річниці від дня народження Великого Українця, Предстоятеля Української Греко-католицької церкви, Патріарха ЙОСИФА СЛІПОГО: "Перемога від Бога, майбутнє України в тобі".

Урочиста академія ініційована керівником галузі культури Сокальського району Мирославою Михайлюк.

З вітальним словом до громади Сокальщини звернувся голова Львівської обласної організації ВО "Батьківщина" Михайло Цимбалюк, який подарував мальовану картину Патріарха Йосифа Сліпого єпархії УГКЦ.

Духовне слово промовляли канцлер Сокальсько-Жовківської єпархії о.Роман Синицький, настоятель храму св.Петра і Павла о.Ярослав Кащук, священик о.Петро церкви св.Юрія ЧСВВ.

З вітальним словом виступив голова районної ради Микола Пасько, керівник апарату Сокальської РДА Віра Білець, депутат обласної ради Сергій Касьян, голова фракції ВО "Батьківщина" у районній раді Олег Кожушко.

Після духовного гімну "Боже, Великий Єдиний", Михайло Цимбалюк подякував усім артистам та керівнику галузі культури Мирославі Михайлюк за високий рівень та професійну підготовку урочистої академії. Подякою для керівника галузі культури Мирославі Михайлюк є подарований портрет Патріарха Йосифа Сліпого Михайлом Цимбалюком.

По апостольськи пророче звучать і сьогодні слова Патріарха Йосифа Сліпого: "В єдності рятуйте нашу церкву від загибелі і руїни".

Відділ культури Сокальської РДА