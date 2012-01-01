Голос Сокальщини - актуальні новини

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Львівська облрада ухвалила заяву про заборону приватизації стратегічних підприємств
14 лютого 2017 року на сесії Львівської обласної ради за пропозицією фракції ВО «Свобода» було ухвалено заяву щодо заборони приватизації стратегічних підприємств та реприватизацію незаконно проданих підприємств.
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Політичні партії
Львівська облрада ухвалила заяву про заборону приватизації стратегічних підприємств

Львівська облрада ухвалила заяву про заборону приватизації стратегічних підприємств

Сесія Львівської обласної радиДепутати вимагають від чинної влади відмовитися від спроб приватизувати прибуткові державні підприємства та підприємства, які мають стратегічне значення для країни.

 

 

«Згубні наслідки відкритого «дерибану» надбань багатьох поколінь українців, на жаль, не є аргументом для нинішньої влади, яка на догоду олігархам знову форсує приватизаційні процеси. Водночас очевидно, що нинішні олігархічно-промислові групи злочинним шляхом заволоділи більшістю стратегічних об'єктів в Україні.

Депутати виступають за заборону приватизації стратегічних та прибуткових державних підприємств; повернення в державну власність стратегічних підприємств: виробників електричної і теплової енергії, обленерго, облгазів, водоканалів; повернення в державну власність незаконно приватизованих підприємств.


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