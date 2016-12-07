Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Основні досягнення Сокальського відділу прокуратури
Незважаючи на невеликий штат Сокальського відділу Червоноградської місцевої прокуратури, а це лише 6 працівників, серед яких начальник відділу, заступник начальника відділу та 4 прокурори, більшість з яких являються молодими спеціалістами, вдалося досягнути суттєвих результатів щодо зміцнення стану законності на території району та ефективної реалізації функцій прокуратури.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ
Основні досягнення Сокальського відділу прокуратури

Основні досягнення Сокальського відділу прокуратури
Стаття з випуску № 104-105 від 2016-11-30

Незважаючи на невеликий штат Сокальського відділу Червоноградської місцевої прокуратури, а це лише 6 працівників, серед яких начальник відділу, заступник начальника відділу та 4 прокурори, більшість з яких являються молодими спеціалістами, вдалося досягнути суттєвих результатів щодо зміцнення стану законності на території району та ефективної реалізації функцій прокуратури.

Зокрема, впродовж поточного року місцевою прокуратурою: проведено 2 координаційні наради керівників правоохоронних органів щодо протидії корупції та злочинності; прокурорами здійснено процесуальне керівництво у понад 2 тис. кримінальних проваджень, з яких до суду скеровано понад 120, близько 1 тис. перебуває у залишку; забезпечено засудження судом більше 80 осіб, що вчинили злочини; взято понад 200 участей в суді в порядку кримінального, та понад 60 – в порядку цивільного судочинства; надано більше трьох сотень письмових вказівок слідчим поліції; скасовано більше півсотні постанов слідчих про закриття кримінальних проваджень; скеровано понад 30 листів про усунення порушень закону керівництву відділення поліції та Головного управління національної поліції у Львівській області; забезпечено відшкодування шкоди, завданої злочинами на суму більше 170 тис. грн.; внесено понад три десятки подань про усунення порушень Закону України «Про запобігання корупції»; пред’явлено 15 позовів на суму близько 100 тис. грн.; розглянуто більше півтисячі звернень громадян.

І це лише частина показників на основних напрямках роботи, не враховуючи прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень, перевірок діяльності Сокальської виправної колонії № 47, ізолятора тимчасового тримання у поліції, роботи КВІ, оперативнорозшукової діяльності, та ін.

Завдяки наполегливій щоденній роботі кожного прокурора та вжитими, у взаємодії з іншими правоохоронними органами, заходами вдалось зміцнити стан законності в регіоні, стабілізувати криміногенну ситуацію, як наслідок – зменшилась кількість зареєстрованих злочинів, в тому числі скоєних крадіжок, грабежів та шахрайств у Сокальському районі.

Ярослав ГАРАСИМЧУК, заступник керівника Червоноградської місцевої прокуратури.


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