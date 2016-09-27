Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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В Червоноградській місцевій прокуратурі проведена нарада
Зокрема, обговорено питання забезпечення правопорядку в громадських місцях, встановлення камер відеоспостереження в Сокалі з метою швидкого та ефективного виявлення і розкриття злочинів, шляхи зменшення злочинності серед неповнолітніх і її профілактики, виявлення фактів кримінально та адміністративно-караної корупції тощо.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Правоохоронні органи » Сокальський РВ
Сокальський РВ

В Червоноградській місцевій прокуратурі проведена нарада
Стаття з випуску № 79-80 від 2016-09-15

У Червоноградській місцевій прокуратуру за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицього, 157, проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів Сокальського району з порядком денним: «Про стан діяльності правоохоронних органів Сокальського району у сфері протидії злочинності та корупції впродовж першого півріччя 2016 року», в якій взяли участь керівники Сокальського відділення поліції та Червоноградського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, начальник Червоноградського МВ УСБ України у Львівській області, керівники прикордонних відділів «Павловичі» та «Белз», митного посту «Угринів», військовий комісар Сокальського РВК, а також керівники Сокальської районної державної адміністрації, Сокальської районної та міської рад.

Зокрема, обговорено питання забезпечення правопорядку в громадських місцях, встановлення камер відеоспостереження в Сокалі з метою швидкого та ефективного виявлення і розкриття злочинів, шляхи зменшення злочинності серед неповнолітніх і її профілактики, виявлення фактів кримінально та адміністративно-караної корупції тощо.

За результатами наради розроблено спільні заходи, спрямовані на зміцнення стану законності, протидії злочинності та корупції, підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів Сокальського району на ІІ півріччя 2016 року.


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