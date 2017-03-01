Голос Сокальщини - актуальні новини

Суд зобов'язав фірму розірвати договір про реконструкцію кінотеатру та сплатити 1,2 млн грн заборгованості.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Зокрема, ще в березні 2012 року між Сокальською районною радою та ТзОВ «Скорпіон» був укладений договір, за яким підприємству на 49 років надали для реконструкції майновий комплекс місцевого кінотеатру.

Загальна площа кіноитеартру становить понад 1200 м² та вартує 2,6 млн грн.

Однак, підприємство не виконало умови договору щодо оплати та користування майном кінотеарту, відтак прокуратура звернулася в суд щодо розірвання договору та стягнення заборгованості із сплати концесійних платежів на майже 1,2 млн грн.

21 лютого рішенням Господарського суду Львівської області позовні вимоги прокуратури було повністю задоволено.