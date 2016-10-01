Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





20 вересня в четверту зміну шахтарі ДП «Львіввугілля» видали нагора мільйонну тонну твердого палива з початку року. Ця трудова перемога – свідчення того, що при належній організації виробництва успіх приходить навіть у складних економічних та гірничогеологічних умовах.

Гарантією результату праці гірників є високий рівень трудової дисципліни, чітка організація виробництва, високий професіоналізм, цілеспрямованість в роботі кожного працівника трудового колективу, почуття відповідальності за виконання поставлених виробничих завдань.

Марина ГРОМИК.