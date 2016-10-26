Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події
На фасаді Жвирківської школи відкрито меморіальну дошку випускнику, Герою сучасності Олегові Галатюку

На фасаді Жвирківської школи відкрито меморіальну дошку випускнику, Герою сучасності Олегові Галатюку
Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20

14 жовтня, на фасаді Жвирківської ЗШ ІІІІ ст., урочисто відкрито меморіальну дошку Героєві сьогодення, випускнику школи Олегові Галатюку, який загинув 22 грудня 2015 року під час бою у зоні АТО поблизу с. Новобахмутівка Донецької області.

Участь у відкритті меморіальної дошки взяли голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, начальник відділу освіти РДА Роман Монастирський, родина загиблого, однокласники, друзі, учні школи, жителі Жвирки. Настоятель місцевої громади УГКЦ отець Петро Звір відправив поминальну панахиду та освятив меморіальну дошку. Закінчився реквієм запалюванням лампадок та покладанням квітів до меморіальної дошки, яка тепер стала символом безсмертної пам’яті Героя.

Фото Тетяни ПУКАС.  


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