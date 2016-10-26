Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





14 жовтня, на фасаді Жвирківської ЗШ ІІІІ ст., урочисто відкрито меморіальну дошку Героєві сьогодення, випускнику школи Олегові Галатюку, який загинув 22 грудня 2015 року під час бою у зоні АТО поблизу с. Новобахмутівка Донецької області.

Участь у відкритті меморіальної дошки взяли голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, начальник відділу освіти РДА Роман Монастирський, родина загиблого, однокласники, друзі, учні школи, жителі Жвирки. Настоятель місцевої громади УГКЦ отець Петро Звір відправив поминальну панахиду та освятив меморіальну дошку. Закінчився реквієм запалюванням лампадок та покладанням квітів до меморіальної дошки, яка тепер стала символом безсмертної пам’яті Героя.

Фото Тетяни ПУКАС.