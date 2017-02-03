Голос Сокальщини - актуальні новини

Учора, прикордонники Львівського загону затримали громадянина Туреччини, який, можливо, причетний до фінансування тероризму.

Затримання відбулось в міжнародному аеропорту «Львів» під час оформлення на приліт в Україну рейсу «Стамбул-Львів», коли на одного з пасажирів рейсу, громадянина Туреччини, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Одразу поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

В подальшому з’ясувалося, що 43-річного турка розшукують правоохоронні органи Франції за фінансування тероризму протягом 2006-2008 років.

На даний час затриманого громадянина Туреччини передано співробітникам Національної поліції.