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Голос Сокальщини - актуальні новини » Короткий огляд подій » Коротко про події
Коротко про події

В аеропорту Львова прикордонники затримали турка, який, можливо, причетний до фінансування тероризму

Учора, прикордонники Львівського загону затримали громадянина Туреччини, який, можливо, причетний до фінансування тероризму.

Затримання відбулось в міжнародному аеропорту «Львів» під час оформлення на приліт в Україну рейсу «Стамбул-Львів», коли на одного з пасажирів рейсу, громадянина Туреччини, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. Одразу поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

В подальшому з’ясувалося, що 43-річного турка розшукують правоохоронні органи Франції за фінансування тероризму протягом 2006-2008 років.

На даний час затриманого громадянина Туреччини передано співробітникам Національної поліції.


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