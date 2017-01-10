Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 1-3 від 2017-01-05





На фасаді Острівського НВК «ЗШ ІІІІ ст. – дитячий садок» відкрито меморіальну дошку Героєві, випускнику школи Василеві Соляку, який помер 27 березня 2016 року в районі виконання завдання підрозділу у зоні АТО, поблизу смт. Новоайдар Луганської області. Участь у відкритті меморіальної дошки взяли голова Сокальської райдержадміністрації Олег Пелих, Острівський сільський голова Іван Дидак, родина загиблого, однокласники, учні школи, жителі села Острів. Священики відправили поминальну панахиду та освятили меморіальну дошку.

На закінчення реквієму присутні запалили лампадки та поклали квіти до меморіальної дошки, яка нині стала символом безсмертної пам'яті захисника України.

Любов ЛУЦІВ.