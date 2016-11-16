Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





За 10 місяців 2016 року послугами державної служби зайнятості в Сокальському районі скористалися 1696 осіб, зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні 335 осіб, з яких майже половину – 165, складають жінки, 143 особи – молодь віком до 35 років, в тому числі 32 учасники АТО. 114 безробітних мають вищу освіту, 78 – середню базову, 109 – професійну. Кожен четвертий належить до осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. За сприянням центру зайнятості знайшли роботу 1824 особи, з них 23 учасники АТО. Вони працевлашувалися на підприємства Сокальщини: ТзОВ «СокMе», ТзОВ «Софаc», ТзОВ «Вемо», ТзОВ «Нова мода», ДП «Датський текстиль» та інших. Для учасників АТО є ще 39 ваканцій, проте вони не відповідають їхнім вимогам.

З початку поточного року на нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску працевлаштовано 44 особи з числа безробітних.

Віктор ЛАЩУК, директор Сокальського районного Центру зайнятості.