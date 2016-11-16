Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

З метою підвищення правової освіти та профілактики злочинності серед неповнолітніх, ювенальним прокурором – начальником Сокальського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Н. Іванойко спільно із представниками правоохоронних органів району організовано та проведено лекцію для учнів ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей». В ході проведення заходу учням наголошено на обов’язковості законослухняної поведінки, висвітлено основні законодавчі аспекти відповідальності неповнолітніх за злочини та адміністративні правопорушення, роль правоохоронних органів та прокуратури у вказаній сфері, тощо.
Учні мали можливість отримати кваліфіковані відповіді на запитання, які виникали у них в ході проведення лекції.
Ярослав ГАРАСИМЧУК,заступник керівника Червоноградської місцевої прокуратури.