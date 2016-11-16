Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 98-99 від 2016-11-10





6 листопада в пункті пропуску «Угринів Долгобичів» до Польщі «зеленим коридором» прибув автомобіль, яким керував українець. Під час візуального огляду автомобіля в митників виникла підозра про наявність у ньому товарів, що переміщуються з приховуванням від митного контролю.

Транспортний засіб скерували в місце поглибленого огляду, де в конструктивних порожнинах під обшивкою даху автомобіля, митники та прикордонники знайшли 3 тисячі 580 пачок сигарет різних марок, попередньо помістивши їх у панчохи. Окрім них, за ознаками порушення правил перетину кордону, митники вилучили й автомобіль «Volkswagen» 1998 року випуску.

За цим фактом, на 41річного мешканця Луцька було складено протокол про порушення митних правил, справу скерують до суду, який і визначить міру покарання.

Пресслужбa ДФС.