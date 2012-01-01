Голос Сокальщини - актуальні новини

1 березня 2017 року міський голова Вадим Кондратюк представив працівникам КП «Сокальжитлокомунсервіс» нового директора Комунального підприємства «Сокальжитлокомунсервіс».
Ним став Демідюк Валерій Олександрович, 1963 року народження, освіта вища (спеціальність «Економіка торгівлі», кваліфікація - економіст; «Правознавство», кваліфікація - юрист).
Стаж роботи на керівних посадах становить більше 17 років. До призначення на посаду директора КП «Сокальжитлокомунсервіс» працював у Сокальській споживчій спілці, Управлінні матеріально-технічного постачання Західно-українського виробничого обʼєднання по видобутку вугілля (Укрзахідвугілля), Західно-українському обʼєднанні по видобутку вугілля (Укрзахідвугілля), Підприємстві «Західвуглезбутпостач», ТзОВ «Червоноградвугілля», ЗАТ «Червоноградвугілля», АТ «Україна», Приватному акціонерному товаристві «ІнтерМікро Дельта, Інк».