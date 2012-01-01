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Голос Сокальщини - актуальні новини » Політика » Влада працює
Влада працює
Мер міста Сокаль представив нового керівника Сокальжитлокомунсервісу

Мер міста Сокаль представив нового керівника Сокальжитлокомунсервісу

1 березня 2017 року міський голова Вадим Кондратюк представив працівникам КП «Сокальжитлокомунсервіс» нового директора Комунального підприємства «Сокальжитлокомунсервіс».

Ним став Демідюк Валерій Олександрович, 1963 року народження, освіта вища (спеціальність «Економіка торгівлі», кваліфікація - економіст; «Правознавство», кваліфікація - юрист).

Стаж роботи на керівних посадах становить більше 17 років. До призначення на посаду директора КП «Сокальжитлокомунсервіс» працював у Сокальській споживчій спілці, Управлінні матеріально-технічного постачання Західно-українського виробничого обʼєднання по видобутку вугілля (Укрзахідвугілля), Західно-українському обʼєднанні по видобутку вугілля (Укрзахідвугілля),  Підприємстві «Західвуглезбутпостач»,  ТзОВ «Червоноградвугілля»,  ЗАТ «Червоноградвугілля», АТ «Україна», Приватному акціонерному товаристві «ІнтерМікро Дельта, Інк».


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