Голос Сокальщини - актуальні новини » Політика » Влада працює Влада працює Мер міста Сокаль представив нового керівника Сокальжитлокомунсервісу Твитнуть 1 березня 2017 року міський голова Вадим Кондратюк представив працівникам КП «Сокальжитлокомунсервіс» нового директора Комунального підприємства «Сокальжитлокомунсервіс». Ним став Демідюк Валерій Олександрович, 1963 року народження, освіта вища (спеціальність «Економіка торгівлі», кваліфікація - економіст; «Правознавство», кваліфікація - юрист). Стаж роботи на керівних посадах становить більше 17 років. До призначення на посаду директора КП «Сокальжитлокомунсервіс» працював у Сокальській споживчій спілці, Управлінні матеріально-технічного постачання Західно-українського виробничого обʼєднання по видобутку вугілля (Укрзахідвугілля), Західно-українському обʼєднанні по видобутку вугілля (Укрзахідвугілля), Підприємстві «Західвуглезбутпостач», ТзОВ «Червоноградвугілля», ЗАТ «Червоноградвугілля», АТ «Україна», Приватному акціонерному товаристві «ІнтерМікро Дельта, Інк».

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