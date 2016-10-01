Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Влада працює
На нараді з головою Львівської ОДА сокачальни скаржилися на роботу правоохоронців

На нараді з головою Львівської ОДА сокачальни скаржилися на роботу правоохоронців
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

14 вересня голова Львівської ОДА Олег Синютка у Сокалі провів нараду з керівниками силових структур області та району і громадою Сокальщини. Cпілкувались з жителями також в. о. начальника обласного управління Національної поліції Дмитро Загарія, в. о. начальника управління СБУ в Львівській області Костянтин Мацера, заступник обласного прокурора Галина Борейко, заступник начальника Сокальського відділення поліції Володимир Звадюк, в. о. начальника Червоноградської місцевої прокуратури Іван Мартиняк, голова Сокальської РДА Олег Пелих, голова районної ради Микола Пасько, міський голова Вадим Кондратюк.

На початку зустрічі О. Синютка наголосив, що спілкування в такому форматі у районах дає можливість визначити проблеми, вирішити їх та напрацювати спільні плани роботи. Сокальщина – це вже шістнадцятий район, де побували керівники силових структур області та голова ОДА.

На початку заступник начальника Сокальського відділення поліції В. Звадюк та в. о. начальника Червоноградської місцевої прокуратури І. Мартиняк розповіли про роботу правоохоронців, про найбільш резонансні кримінальні події, а також зупинилися на проблемах.

Громадяни, які прийшли на зустріч, мали можливість поставити запитання та поділитись з керівництвом області проблемними питаннями щодо роботи місцевої прокуратури та поліції.

Зокрема, люди скаржились на неналежне реагування на повідомлення про події, на продаж фальсифікованої горілки в магазинах, затягування розслідування справ, зростання крадіжок. Депутати міської ради Юрій Товарянський та Богдан Шклянка обурювалися, чому досі не доведена до кінця резонансна справа із затриманням авто зі спиртом з Борківського спиртозаводу та чому не знайдено винних у знищенні пам’ятників на сокальському цвинтарі напередодні Великодня?

В. о. начальника обласного управління Національної поліції Д. Загарія наголосив, що обласним управлінням буде проведено детальне інспектування діяльності Сокальського відділення поліції. Його болить, що між людьми і правоохоронцями на Сокальщині – стіна, бар’єр, люди прийшли з болем, їм це все накипіло. Д. Загарія сказав, що усі звернення зафіксував і найближчим часом буде реагування. Заступник обласного прокурора Галина Борейко зазначила, що на всі наведені факти скарг на прокуратуру будуть витребувані матеріали справ, аби в області ще раз усе перевірити, чи законні прийняті рішення. Вона також зауважила, що робота в правоохоронних органах – нелегка, і не все так просто, як людям здається, тому що закони змінюються і в деяких випадках правоохоронці чи працівники прокуратури навіть якщо й хотіли б допомогти людині – проте не мають на це повноважень.

В. о. начальника управління СБУ Костянтин Мацера закликав бути максимально уважними до підозрілих осіб та залишених без нагляду предметів. Адже в умовах, коли на східних кордонах нашої держави тривають бойові дії, на заході України спецслужби продовжують викривати чимало диверсійних груп, останній приклад – затримання у Львові осіб, які закладали вибухівку під залізничну колію.

Голова ЛОДА Олег Синютка, підсумовуючи зустріч, зазначив: «Добре, що сьогоднішня зустріч відбулася, за її результатами будуть прийняті відповідні рішення, в тому числі і кадрові. Негативним є те, що правоохоронці району не бачать людей, а це породжує недовіру до правоохоронних органів. Хочеться, аби правоохоронці повернулись обличчям до людей».
Голова ОДА Олег Синютка нагородив депутата обласної ради, заступника головного лікаря Сокальської ЦРЛ, учасника АТО Сергія Касяна, аграрія, депутат районної ради Олега Іванчину, директора ОЛК «Ровесник» Василя Карвацького ювілейною медаллю «25 років Незалежності України». Такі відзнаки вони отримали за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, культурноосвітній розвиток, активну громадськополітичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу. Керівник Львівщини наголосив, що саме на прикладі таких людей має виховуватися наше молоде покоління.

Нарада закінчилась, люди з особистими проблемами підходили до обласних очільників. Як зазначив наприкінці зустрічі депутат райради Олег Іванчина, питання роботи правоохоронних органів розглядали якось однобоко, ніби все в нашому районі так погано. Але ж працівники поліції щодня виходять на роботу, проводять слідчі дії, тому рівняти всіх під одну лінію – не можна, бо є і ті, хто з честю і гідністю виконує покладені на них обов’язки. Ми усі очікуємо позитивних змін у роботі правоохоронних органів.

Ольга ДЕНИСЮК.

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