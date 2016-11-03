Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





У Львівській обласній раді 26 жовтня відбулася підсумкова конференція «Кращі практики об’єднання громад та дороговкази на майбутнє» і презентація результатів в рамках проекту «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання громад у Львівській області», організована Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна».

Відбулися три дискусійні панелі: формування спроможних громад, досвід і актуальний стан об’єднання громад та перспективи залучення коштів об’єднаними територіальними громадами. На конференції були представники вже об’єднаних, потенційно об’єднаних громад та районних рад Львівської, Закарпатської та ІваноФранківської областей. Участь у її роботі взяв Юрій Ганущак – експерт швейцарськоукраїнського проекту «Підтримка децентралізації в Україні», який зазначив, що ті Перспективні плани, які розроблені на Львівщині, є досить грамотні. За його словами, кожна з областей України зараз проходить свій шлях децентралізації.

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин наголосив, що наша область має власний досвід з об’єднання територіальних громад та готова ним поділитися. Як відомо, на двох останніх сесійних засіданнях обласна рада затвердила проекти Перспективних планів для 11 районів.

«В області вже створені 16 об’єднаних територіальних громад, ще у 6 ОТГ оголошені вибори на 18 грудня, – повідомив Олександр Ганущин. – Наступного року ми вже матимемо кілька реально модельних громад. На прикладі Ходорівської ОТГ, яка є найкрупніша, можемо показувати як має функціонувати повноцінна об’єднана громада, як отримувати субвенцію, налагоджувати міжбюджетні відносини».

Голова облради також подякував Асоціації ОМС «Єврорегіон Карпати-Україна» за проведену роботу, та експертам, які допомагають Львівщині в реформі децентралізації.

Виконавчий директор АОМС «Єврорегіон КарпатиУкраїна» Галина Литвин зауважила, що дуже важливо громадам показувати також як залучати позабюджетні джерела фінансування, а саме йдеться про конкурс мікропроектів, нові засади отримання коштів в рамках Державного Фонду регіонального розвитку, а також про європейські фінансові ресурси. «Без зміни свідомості і підвищення якості людського капіталу і професіоналізації кадрів на місцях рухатися вперед буде важче», – підкреслила Г. Литвин.

Власним досвідом та набитими гулями у процесі об’єднання ділилися голови Самбірської, Старосамбірської і Сокальської районних рад, а також вже об’єднаних Гніздичівської, Заболотцівської та Новоміської громад. Важливим елементом заходу стало представлення потенційних джерела фінансування потреб об’єднаних громад і можливості залучення ними коштів з Державного фонду регіонального розвитку, обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку та інших позабюджетних коштів, в тому числі Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Голова Сокальської районної ради Микола Пасько наголосив, що сім громад в районі краще, ніж запропоновані чотири, бо всі фінансово спроможні і максимально враховують інтереси жителів, особливо сільських.

– За рівнем залучених коштів наш Сокальський район один з найперших в області. І навіть в порівнянні з ОТГ маємо достойний вигляд. Ремонтуємо цьогоріч 128 соціальних об'єктів плюс 18 відтинків доріг загального користування, – зазначив Микола Пасько.

Цього ж дня Золочівська Агенція регіонального розвитку приймала делегацію з Польщі, із Підляського воєводства. На зустріч з українського боку прибули голови місцевих рад Золочівського, Буського, Кам’янкаБузького і Сокальського районів, голови міст, з польського боку – Войцех Боржуч – бурміст м. Дрохічина, Агнеса Войтковська – представник товариства «Локальна група діяльності – тигель долини Бугу», Маріуш Давідзюк – представник уряду Підляського воєводства і Рафаїл Сівек – директор будинку культури.

Директор Золочівської Агенції Микола Худзей, відкриваючи зустріч, сказав: «Ми зібралися на цей семінар, щоб поговорити й надалі втілювати у життя проекти як внутрішньоукраїнські так і Євросоюзу у наших місцевих громадах. У спільних проектах для розвитку громад зацікавлені обидві сторони. Представники громад із Золочівського, Буського, Кам’янкаБузького і Сокальського районів побували минулого місяця в гостях у Польщі, де ознайомилися з роботою гмін, місцевим бізнесом. Ми хочемо через такі зустрічі налагодити співпрацю, дружні зв’язки між містами і селами, між громадами і гмінами».

Про нормативно-правову базу, як правильно заповнювати заявки на фінансування з державного фонду регіонального розвитку. Як отримати кошти на різні місцеві проекти на 2017 рік з Державного бюджету розповіла начальник відділу департаменту економічної політики облдержадміністрації Марта Бухтіярова.

Виступили голови сільських і селищних рад, які подавали свої пропозиції щодо співпраці польських і українських громад, підписання договорів партнерства громад та реалізації спільних польськоукраїнських проектів розвитку громад у 2017 році...

Голови сільських, селищних і міських рад домовилися про надання пропозицій щодо спільних проектів розвитку громад у Золочівський Агенції регіонального розвитку, звідти вони будуть передані у польські громади для майбутнього підписання спільних проектів, які фінансуватимуться Євросоюзом.

Опісля голова районної ради Микола Пасько та Сокальський міський голова Вадим Кондратюк побували в селі Верхобуж Золочівського району. З джерела (вода тут чиста і лікувальна), що на фото, бере свій початок Західний Буг. Вони провели зустріч з делегацією з польського Дрохічина (там уже побували наші земляки, місто стоїть на р. Буг), і підписали Угоду про співробітництво. Планів багато, від інфраструктурних проектів до культурних. Ріка Західний Буг насправді об’єднує наші народи!

Василь СОРОЧУК.

Володимир ДІДУЛА.