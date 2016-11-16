Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





21 листопада о 12 годині біля стіни пам’яті Героям Небесної Сотні у м. Сокаль відбулося урочисте віче з нагоди Дня Гідності та Свободи. Тут зібралися представники влади, громадські активісти, небайдужі громадяни та учні сокальських шкіл. Панахиду за загиблими героями відслужив сотрудник катедрального собору святих ап. Петра і Павла о. Андрій Дутчак, який наголосив, що нема більшої любові, ніж віддати своє життя за своїх друзів. І так зробили Герої Небесної Сотні, які пожертвували своїм життям за кожного з нас, заради нашого майбутнього.

Далі присутні помолилися за душі загиблих борців за демократичні цінності, права та свободи українців, а очільники влади та учні шкіл поклали квіти до стіни пам’ятi Героїв Небесної Сотні та загиблих учасників АТО – наших земляків.

З Днем Гідності та Свободи присутніх привітали голова РДА Олег Пелих, заступник голови районної ради Василь Бойко, депутат обласної ради Сергій Касян, депутат міської ради, голова міської організації ВО «Свобода» Юрій Товарянський.

В цей пам’ятний і доленосний день для України віддати шану Героям Небесної Сотні прийшли й учні сокальських шкіл. Методист Сокальського районного методичного кабінету Галина Матвіїв наголосила, що підростаюче покоління має шанувати і пам’ятати, як Героїв Небесної Сотні, так і сокальчан, які віддали своє життя за наше вільне європейське майбутнє, і віддають його, захищаючи територіальну цілісність України на сході держави та мирне неба над нами. Учні та пластуни станиці «Сокаль» поклали квіти та вклонилися світлій пам’яті наших земляків, які загинули в АТО, і поховані на сокальському цвинтарі. Віче закінчилося багатоголосим Славнем.

Любов ПУЗИЧ.

Фото автора.