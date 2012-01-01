Голос Сокальщини - актуальні новини

Винахідник з Радехова, депутат Радехівської райради від «Громадянської позиції» Анатолій Архипчук, винайшов газовий генератор, який спалює сміття методом низькотемпературного піролізу.

Як зазначив депутат Львівської міської ради Роман Іванців, для перевірки роботи генератора був проведений спеціальний експеримент. На ньому були присутні представники санітарно-епідеміологічної служби та «теплоенерго», які аналізували стан повітря та кількість тепла, яке вироблялось.

«Для проведення експерименту ми завантажили львівське сміття у газовий генератор. Його щільно закрили, аби туди не потрапляло повітря і почали знизу розігрівати. У закритому просторі при високій температурі сміття починає не горіти, а тліти. Тож незабаром через спеціальний пристрій почав виділятись газ, який при виході з генератора спаюється і дає теплову енергію».

Після завершення експерименту спеціалісти провели заміри повітря і не виявили перевищення граничних норм концентрації шкідливих речовин.

«У генераторі виявили менше 10% відходу. Для порівняння, Краківський сміттєспалювальний завод на виході має 30% відходів, а наш генератор дає всього 10%. При цьому на виході все спалюється, немає навіть пилу», - зауважив Роман Іванців.

Відтак депутат ініціюватиме на найближчому пленарному засіданні виділення коштів для закупівлі газових генераторів, які зможуть в рамках діючої Програми теплозабезпечення міста, обігрівати школи та лікарні. Проте перший пристрій встановлять на ТЕЦ для перевірки його в промислових умовах.

ТРК Радехів