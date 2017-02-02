Голос Сокальщини - актуальні новини

В гардеробі чоловіка, що відповідає високій планці сучасності, значне місце займає верхній одяг. І з настанням холодів варто задуматися над покупкою зимової куртки. Яка повинна бути куртка у справжнього чоловіка?

Критерії, за якими вибирають зимові куртки

При виборі зимових курток, як чоловіки, так і жінки вибирають куртки з яким-небудь певним критеріям, в основному це:

• Матеріал, з якого виготовлено виріб

• Фасон представленого виробу

• Комфорт і зручність.

Як купити те, що саме потрібно Вам?

Збираючись купити зимову куртку чоловічу, слід в першу чергу визначитися з основними параметрами куртки, а потім вже вибрати з тих, що є підходящу. На clasno.com.ua вам можуть запропонувати великий асортимент, який представляє зимові чоловічі куртки. Але роблячи свій вибір, слід спиратися на такі аспекти

• Матеріал. При виборі куртки, хочеться підібрати виріб тепле і якісне. Також необхідно враховувати і сезонність купується одягу. Прохолодною восени і суворою зимою приємніше буде носити теплі куртки-парки або пуховики. Виготовляються подібні вироби з щільних, не продуваються тканин, і мають теплий наповнювач.

Слід пам'ятати і про якості самого утеплювача. Найкращими вважаються куртки, виготовляються з прошарком тонкого утеплювача Тинсулейта, або прошарком качиного пуху, дбайливо зашитого в спеціальний пакет.

• Фасон. Вибираючи верхній одяг, кожен замислюється не тільки про якість і відповідно сезону, але ще і про стилі придбаного виробу. Легко підбирати одяг тим, хто вже визначився зі своїм власним стилем. Так, наприклад, без праці зможе підібрати собі куртку людина, одягається в стилі непорушною класики. Набагато складніше вибрати чоловікам, які не встигли визначитися з власними уподобаннями.

• Комфорт і зручність. Це один з найважливіших критеріїв, по яким необхідно вибирати куртку. Вона повинна бути не тільки красива, але і максимально комфортна. Оснащена капюшоном, на випадок сильного вітру чи снігу з дощем. А так само, щоб у ній було зручно їздити на роботу і для піших прогулянок, наприклад з собакою.

Як підібрати розмір зимової куртки?

«Куплю зимову чоловічу куртку для свого чоловіка» - часто думаю турботливі жінки. Але майже відразу після такої думки виникає питання розміру, обраного виробу. Можна зробити це досить простим методом, просто придбавши куртку на розмір більше піджака. Куртка такого розміру не буде заважати руху, і створювати незручності в плечах і шиї.

Якщо ж чоловік купує крутку сам, то повинен звернути увагу на наступний нюанс. Під час примірки придивитися до плечового шва. Цей шов повинен спускатися трохи нижче краю плеча. Таке розташування шва створює гарний силует, навіть якщо куртка надіта поверх піджака.

Якщо розмір все-таки викликає сумніви, виробляєте примірку куртки на товстий светр або костюм. Таким чином з'явиться можливість побачити, як сидить куртка. Щоб визначити зручно виріб спробуйте підняти руки, сісти на стілець, нагнутся, зав'язуючи шнурки. Нова куртка не повинна обмежувати ваші рухи.

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Вибираючи зимові чоловічі куртки необхідно враховувати безліч нюансів. Велике значення може мати довжина придбаного виробу. Чоловікам з невеликим зростанням рекомендується утриматися від покупки курток великої довжини або довжини до рівня колін.

Справа в тому, що в подібних виробах невисокий чоловік, здається, ще нижче, ніж є насправді. Таким чином, повністю втрачається уявлення про його постать.

Високим ж чоловікам протипоказані надто короткі куртки, розміром до талії або довжиною трохи прикриває стегна. Справа все в тому, що короткі вироби візуально подовжують ноги. Цей візуальний обман робить фігуру чоловіка непропорційною.

Технології, матеріали, фурнітура

Зверніть увагу на застібки. Гудзики буває складно застебнути або розстебнути в рукавичках. Великі гудзики зручніше гудзиків малого розміру. Якщо немає бажання, мучитися з гудзиками, придбайте куртки з блискавками або кнопками, вони набагато зручніше.

Купуючи непромокальну куртку, простежте, щоб у ній були проклеєні абсолютно всі шви. Тільки куртка, в якій проклеєні шви кожної деталі, є повністю водонепроникною.

Великі сумніви викликає думка про те, що комусь принесе задоволення прогулянка в негоду. Ще доставить велике розчарування, подібна прогулянка не тримає тепло і промокає куртці.

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