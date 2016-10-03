Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22





Вибір велосипеда в сучасному світі – це одночасно цікаво, допитливо і дуже непросто. Перший велосипед був винайдений в дев'ятнадцятому столітті і тоді не думав ніхто, про те, що зараз ми будемо ламати голову, вибираючи з безлічі моделей, кольорів, марок виробників.

Першим ділом ми йдемо в магазин і там виявляємо, що ринок представлених велосипедів настільки величезний, що вибір буде дуже нелегкий. І як же нам серед цього різноманіття вибрати свою довгоочікувану, заплановану покупку? Спробуємо розібратися.

Вибір велосипеда по зростанню і віку дитини

Класифікація дитячих велосипедів

Вік (років) Зріст(см) Розмір колеса(дюйми) 2-5 83-110 12" 3-6 98-120 16" 6-9 110-130 20" 9-12 120-155 24"

На що ж слід звернути увагу при першому поході в магазин? Вибираючи перший транспорт дитини слід підійти до покупки з повною серйозністю і враховувати всі особливості малюка: зростання, рівень розвитку і вік.

Додаткові опції

Варто звернути увагу на придбання захиснго обладнання для дитини. Адже вартість також буде не малою. Дуже необхідними будуть : захисні наколінники, шолом і маска. Особлимо зимою - коли ваше чадо захоче покататися. Великий вибір зимових масок ви можете переглянути та придбати на сторінках сайту інтернет-магазину "Scott". На сторінці сайту http://www.scott.ua/winter/wochki/ ви можете придбати окуляри для зимової їзди. Перед придбанням радимо звернутися до консультанта інтернет-магазину.

Також потрібно враховувати те, як ви плануєте використовувати покупку, як і де їздити, скільки грошей ви плануєте витратити, чи потрібні додаткові опції.

Ще вдома бажано відповісти на ряд питань:

Як і де буде використовуватися велосипед?

Місце використання. Варіантів використання велосипеда безліч, головне вибрати саме те що потрібно вам. Вибоїстий дачний масив або рівна дорога, міський двір чи на морське узбережжя?

Визначитися з планованої ціною покупки. Чи мрієте ви про дорогому супутнику або вас влаштовує варіант подешевше місцевого виробника?

Додаткові опції. Чи є зміст переплачувати за наворочену модель якщо ви плануєте використовувати велосипед рідко?

Виробник. Чи впевнені ви що якість зарубіжного виробника кардинально відрізняється від вітчизняного? Пам'ятайте, що місцеві моделі простіше відремонтувати.

Як правильно вибрати велосипед?

Правила «примірки» в магазині

Вибір велосипеда слід проводити в спеціалізованому магазині, краще всього в офіційного представника марки. Найчастіше найуспішнішими покупками є моделі вже зарекомендували, довго працюють на ринку виробників.

Слід оглянути вподобану модель, оглянути раму на відсутність механічних пошкоджень, пошкоджень забарвлення, деформації додаткових аксесуарів. Перевірити всі деталі на місці, перевірити хід коліс.

Велосипед повинен підходити по зростанню господареві, потрібно сісти на нього і перевірити стосуються ноги землі. Подивитися регулюється сідло в даній моделі і зможете ви встановити його в зручне для себе положення.

Особливості дитячих велосипедів

Для вікової групи від 1-3 років

Велосипеди для дітей від 1 до 3 летДетские велосипеди користуються зараз великою популярністю. Велосипед для самих маленьких – триколісний, на передньому колесі жорстко закріплені педалі. Він призначений для дітей від 2-х років, зростом від 83 см і дуже простий у використанні.

Безліч вдалих вітчизняних моделей представлені на ринку (наприклад, Navigator). Він дуже маневрений, не переобтяжений зайвими аксесуарами і декоративними деталями.

Імпортні моделі найчастіше яскравіше, мають музичний і світловий супровід, але не забувайте про цілі покупки.

Зараз з'явилася нова популярна модель велосипеду без педалей – беговел. Він допомагає дитині навчитися балансувати і тримати рівновагу.

Зверніть увагу на його вагу, чи не надто він важкий для початківця (рекомендується марка PUKY).

Для вікової групи від 3 до 6 років

Моделі з 12 дюймовими колесами рекомендовані для 3-6 річних дітей. Найчастіше це моделі з 2-ма приставними колесами, які можливо зняти, коли дитина навчитися їздити.

16-ти дюймові колеса підійдуть для дітей 4 - 6 років. Вони забезпечені ручним та ножним гальмом, найчастіше одношвидкісні.

Для вікової групи від 6 до 9 років

Велосипеди для дітей 6-9 років вже без додаткових коліс і мають діаметр колеса 20 дюймів. Ці моделі вже більш цікаві, мають кілька передач — швидкостей.

Для вікової групи від 9 до 13 років

Моделі з діаметром 24 дюйми розраховані на дітей та підлітків 9-12 років. Вони дуже сильно схожі на міні-копії дорослих велосипедів, вони високошвидкісні, з амортизацією і дисковим гальмом.

Приблизно в 12 років підліток уже може їздити на дорослому велосипеді.