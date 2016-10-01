Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Краща покупка – чохол для айфона!
Ми часто замислюємося, які ще речі нам треба купити для поліпшення комфорту, для більшої зручності і привабливості нашого життя. Є чимало таких предметів, серед яких є і громіздкі екземпляри, а є й просто дрібниці, дають зайвий привід радіти.
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Цікаво знати

Краща покупка – чохол для айфона!
Стаття з випуску № 81-83 від 2016-09-22

Ми часто замислюємося, які ще речі нам треба купити для поліпшення комфорту, для більшої зручності і привабливості нашого життя. Є чимало таких предметів, серед яких є і громіздкі екземпляри, а є й просто дрібниці, дають зайвий привід радіти.

Серед них можна з упевненістю назвати чохли на айфон 7, адже гаджет без такої дрібниці може піддатися механічного впливу або постраждати із-за агресивного середовища. З такої необхідної покупкою ми завжди готові допомогти, надавши тільки якісні товари, що підкреслюють індивідуальність власника.

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