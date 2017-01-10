Голос Сокальщини - актуальні новини

RU 
На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Про освіту
Звернення до влади
Листи до редакції
Духовне життя
Життєві історії
Цікаво знати
Про війну з террористами, інформація щодо АТО
Спортивні події
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Вибори до Верховної ради 2012
Огляд
До Дня Соборності на Сколівщині понад півсотні людей піднялись на гору Ключ
Цими вихідними у Національному природному парку "Сколівські Бескиди" відбулась одноденна зимова мандрівка до водоспаду Кам'янка та сходження на гору Ключ. Захід був приурочений Дню Соборності України.
Львівщина презентувала литовцям можливості відпочинку чотири сезони на рік, - виставка у Вільнюсі
Нещодавно у столиці Литовської Республіки – місті Вільнюс завершилась туристична виставка "Адвентур 2017", де Львівщина єдиною серед регіонів представляла Україну. Упродовж трьох днів наша область презентувала свої туристичні та курортні можливості, а також можливості мандрувати впродовж чотирьох сезонів на рік.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Голос Сокальщини - актуальні новини » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати

Львівщина презентувала литовцям можливості відпочинку чотири сезони на рік, - виставка у Вільнюсі

Нещодавно у столиці Литовської Республіки – місті Вільнюс завершилась туристична виставка "Адвентур 2017", де Львівщина єдиною серед регіонів представляла Україну. Упродовж трьох днів наша область презентувала свої туристичні та курортні можливості, а також можливості мандрувати впродовж чотирьох сезонів на рік.

Наш регіон на Адвентур 2017 презентували департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, а також управління туризму і курортів Львівської ОДА.

Особливої ваги цій виставці також додав візит Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці Володимира
Яценківського, який у день відкриття, разом із дружиною Роксоланою, завітав на стенд Львівщини.

"Литовські відвідувачі єдиного українського стенду на виставці найбільше
цікавились активним відпочинком у Карпатах, курортами, історико-культурною та архітектурною спадщиною, розповідає в.о.
начальника управління туризму і курортів Наталія Табака. - Окрім цього, литовці дізнавались про можливості відпочинку для людей з обмеженими можливостями".

За словами директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Поліни Лі, особливого зацікавлення
відпочинком на Львівщині серед литовського населення додає й зручна логістика. Зокрема, йдеться про відновлення прямого авіасполучення зі Львова до Вільнюса (з 27 березня) із дуже вигідною ціновою пропозицією (близько 50 дол у дві сторони). Цьому сприяють і привабливі ціни на якісні туристичні послуги.

Довідка:
Адвентур є місцем зустрічі для міжнародного і місцевого туристичного бізнесу, участь в якій беруть представники країн усього світу:
національні та регіональні туристичні агентства, конференц-центри, готелі, cпа-салони, авіалінії, туроператори, торгові асоціації.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 20


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Вибори до Верховної ради 2012
Мапа сайту Лінки Контакти
  