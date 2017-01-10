Голос Сокальщини - актуальні новини

Нещодавно у столиці Литовської Республіки – місті Вільнюс завершилась туристична виставка "Адвентур 2017", де Львівщина єдиною серед регіонів представляла Україну. Упродовж трьох днів наша область презентувала свої туристичні та курортні можливості, а також можливості мандрувати впродовж чотирьох сезонів на рік.

Наш регіон на Адвентур 2017 презентували департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, а також управління туризму і курортів Львівської ОДА.

Особливої ваги цій виставці також додав візит Надзвичайного і Повноважного Посла України в Литовській Республіці Володимира

Яценківського, який у день відкриття, разом із дружиною Роксоланою, завітав на стенд Львівщини.

"Литовські відвідувачі єдиного українського стенду на виставці найбільше

цікавились активним відпочинком у Карпатах, курортами, історико-культурною та архітектурною спадщиною, розповідає в.о.

начальника управління туризму і курортів Наталія Табака. - Окрім цього, литовці дізнавались про можливості відпочинку для людей з обмеженими можливостями".

За словами директора департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Поліни Лі, особливого зацікавлення

відпочинком на Львівщині серед литовського населення додає й зручна логістика. Зокрема, йдеться про відновлення прямого авіасполучення зі Львова до Вільнюса (з 27 березня) із дуже вигідною ціновою пропозицією (близько 50 дол у дві сторони). Цьому сприяють і привабливі ціни на якісні туристичні послуги.

Довідка:

Адвентур є місцем зустрічі для міжнародного і місцевого туристичного бізнесу, участь в якій беруть представники країн усього світу:

національні та регіональні туристичні агентства, конференц-центри, готелі, cпа-салони, авіалінії, туроператори, торгові асоціації.