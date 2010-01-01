Голос Сокальщини - актуальні новини

Мешканців Львівщини закликають скористатися "теплими кредитами" у межах Програми енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки.

Цього року на її реалізацію в обласному бюджеті передбачили 18 млн гривень. Очікують, що програмою скористаються 7,5 тисяч родин.

Наміри щодо кредитування населення підтвердили Львівська ОДА та кредитно-фінансові установи у меморандумі про співробітництво, який

підписали сьогодні, 16 лютого. Ці установи надаватимуть мешканцям кредити на впровадження енергоефективних заходів, а ЛОДА здійснюватиме відшкодовування частини відсотків за кредитами.

"Приємно, що Програма енергозбереження демонструє свою ефективність, а Львівщина є лідером в Україні за кількістю виданих кредитів на потреби енергозбереження для населення, - наголосила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак. - При цьому кредитно-фінансові установи також є рушіями цього позитивного досвіду. Минулого року ми зокрема, переконались, що програма залучає все більше мешканців області. Відтак програмою скористались більш, ніж 7 тисяч мешканців області. Це сприяло додатковим інвестиціям в економіку Львівщини у розмірі понад 120 мільйонів гривень".

За її словами, цьогоріч відповідно до Програми відшкодування відсоткової ставки здійснюватиметься в обсязі 5%-20% у залежності від фінансової спроможності територій. Відповідно до нововведень на 2017 рік передбачили поділ території на чотири групи відповідно до фінансової спроможності територіальних громад. Тобто мешканці бідніших районів отримають більшу частку відшкодування, а багатші – дещо меншу. Також програма передбачатиме особливості відшкодування витрат на встановлення обладнання альтернативної енергетики.

Як розповів директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА Михайло Мельник, Програма енергозбереження для населення Львівщини діє в області з 2006 року. Упродовж 2006-2016 років понад 29 тисяч родин Львівщини скористались її можливостями щодо стимулювання населення на здійснення енергоощадних заходів. "Мешканці області отримали кредити на загальну суму понад 337 млн грн. Сума відшкодування з обласного бюджету при цьому за 2006 - 2016 роки склала 45,5 мільйонів гривень", - зазначив він.

До слова, серед кредитно-фінансових установ-підписантів Меморандуму, що видаватимуть кредити, - банки АТ "ОЩАДБАНК", АБ "Укргазбанк", ПАТ "ОксіБанк", ПАТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "Банк Львів" та кредитні спілки "Єднання", "Галицьке кредитне товариство", "Довіра", "Анісія", "Бойківщина", "Самопоміч".