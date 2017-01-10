Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 112-113 від 2016-12-29





У Сокальському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області відбувся брифінг з начальником управління Світланою Сідельник та начальником відділу з питань призначення та перерахунку пенсій Оленою Лучковою, на якому йшла мова про те, що органи Пенсійного фонду провели перерахунки пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму, так як, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 р.», з 1 грудня 2016 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність збільшено на 10 відсотків і його розмір становить 1247 грн.

Про те, на скільки збільшилася виплата пенсій, яка сума додаткових коштів потрібна для проведення виплати пенсій, в яких категорій осіб не змінився розмір пенсії, а кому проведено перерахунок відповідно до нового прожиткового мінімуму – на ці та інші запитання представників місцевих ЗМІ відповідали Світлана СІДЕЛЬНИК та Олена ЛУЧКОВА.

Світлана СІДЕЛЬНИК, начальник Сокальського об`єднаного управління Пенсійного фонду України у Львівській області:

– З 1 грудня 2016 року відбувся перерахунок пенсій відповідно до нового прожиткового мінімуму, який збільшився з врахуванням попереднього на 117 гривень і склав 1247 грн. Фінансування виплат пенсій додатково збільшилося приблизно на 5 млн. 302 тис. грн. В середньому пенсійна виплата – на 107 грн. Наприклад, комусь додалося більше, як 117 гривень, це тим, хто отримує підвищені пенсії за особливі заслуги перед Україною, учасникам бойових дій, учасникам війни, інвалідам війни.

Що стосується працюючих пенсіонерів, то відповідно до ч. 4 ст. 42 у разі коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менше як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку).

Що стосується браку коштів для пенсійного забезпечення пенсіонерів, ото для того, аби його не було, необхідно, щоб всі учасники пенсійного страхування брали у цьому участь добросовісно і сплачували до Пенсійного фонду єдиний соціальний внесок. Нині ДП «Львіввугілля» на покриття пенсій Сокальському об’єднаному управлінні боргує 443 млн. грн. Тому дефіцит, на жаль, буде, бо не всі спроможні сплатити до Пенсійного фонду внески.

Для того, щоб покращити обслуговування пенсіонерів, в майбутньому, коли відбудеться адміністративнотериторіальна реформа, плануємо відкрити відділення у місті Великі Мости, а, можливо, і в інших центрах територіальних громад.

З підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року, сподіваємось, що буде скорегована і пенсія для пенсіонерів, яка буде достойною.

Олена ЛУЧКОВА, начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсій:

– Отже, з 1 грудня збільшено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, який становить 1247 грн. Від цього розміру ідуть розрахунки пенсії. У першу чергу перерахунок мінімальних пенсій здійснювався для непрацюючих пенсіонерів. Також проводився перерахунок доплати за понаднормативний стаж непрацюючим пенсіонерам. Підвищується пенсія за особливі заслуги перед Україною, мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника. Також підвищується пенсія учасникам бойових дій, учасникам війни, учасникам війни, нагороджених медаллю, членам сімей загиблих осіб прирівняних до військовослужбовців та загиблих військовослужбовців, подружжю померлих учасників бойових дій та війни, які були інвалідами. Перерахунку підлягає мінімальний розмір пенсії військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, а також перерахунок підвищень, передбачених Законом України «Про жертви нацистських переслідувань». Також перерахунку підлягає мінімальний розмір пенсії по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС. Підлягає перерахунку доплати до мінімального розміру непрацюючим шахтарям (мінімальний розмір пенсії непрацюючим шахтарям відповідно до Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» не може бути менший, ніж три прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність). Нині це становить 3741 грн. Також буде підвищення доплати до мінімального розміру пенсії, незалежно від того працює особа чи ні, якщо має пенсію по Закону «Про підвищення престижності шахтарської праці» і має інвалідність від професійного захворювання.

Перерахунку не підлягає підвищення дітям війни (розмір підвищення становить 66,43 грн.), додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров’ю відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС».

І розмір пенсії не зміниться тим особам, у яких в складі пенсійної виплати є індексація.

* * *

Керівник Сокальського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Світлана Сідельник запевнила, що у зв’язку з перерахунком пенсій, затримки у їх виплаті для мешканців Сокальщини не буде.

Оксана ПРОЦЬ.

Фото автора.