Голос Сокальщини - актуальні новини

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Цікаво знати
Розвиток інтернет-торгівлі в Україні

Розвиток інтернет-торгівлі в Україні

інтернет-торгівля в УкраїніЗовсім нещодавно мешканці нашої країни і не підозрювали про те, що можна здійснювати покупки поза межею свого міста, не кажучи вже про те, що взуття, одяг, посуд, біжутерію, та навіть продукти харчування, можна купувати, сидячи в капцях на дивані. Але, як показують дослідження американських аналітиків та маркетологів, з 2006 року почався зріст інтернет покупок на території України. Спочатку до онлайн шопінгу долучилися жителі мегаполісів, а вже потім, потроху, розуміння вигоди прийшло і до найвіддаленіших регіонів.

Статистика зростання електронної торгівлі

За даними, які нам люб’язно надали американські дослідники, можна чітко прослідкувати приріст користувачів, віддавших перевагу купівлі в онлайні:

  • 2010 рік – 14% (великі міста) – 3% (регіони)
  • 2011 рік – 26% (великі міста) – 12% (регіони)
  • 2012 рік – 33% (великі міста) – 22% (регіони)
  • 2013 рік – 47% (великі міста) – 24% (регіони)
  • 2014 рік – 59% (великі міста) – 45% (регіони)

Дані за 2015 - 217 роки уточнюються і будуть розповсюджені найближчим часом.

За 100% було взяте значення загальної кількості користувачів, що заходять на сайти інтернет-магазинів з ціллю ознайомлення, та можливої подальшої купівлі. Відсоток вказаний в таблиці – користувачі, які придбали товар.

Також, іноземні аналітики відмітили регіони, в яких спостерігається найбільший стрибок інтернет комерції. На подив багатьох, саме у Полтавській, Волинській, Кіровоградській та Миколаївській областях, протягом останніх двох років відбувся чималий зріст онлайн торгівлі.

Що купують українці у період економічної кризи

Звичайно, мешканці України в такий складний час, віддають перевагу товарам першої необхідності: взуття, товари для навчання, одяг. Сім’ї з дітьми багато витрачають коштів на дитячі забаганки – іграшки та електронні гаджети. Чоловікам до вподоби купувати аксесуари для авто. Домогосподарки, частіше за все, переглядають сайти з посудом, постільною білизною, побутовими приладами.


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