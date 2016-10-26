Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Огляд
На черговій сесії Сокальської районної ради розглядали питання ремонту доріг району, концесію кінотеатру та інше
Після годинного очікування у сесійній залі зареєструвалось 19 депутатів, отож сесія продовжила роботу. А через деякий час прибув ще один депутат. В загальному в цей день їх було двадцять з тридцяти семи.
Сокальчани братимуть участь у програмі транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь 2014-2020
Обидві сторони зацікавлені, щоб знову взяти участь у написанні проектів у рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь 2014-2020 рр., які сприятимуть розвитку дружніх та партнерських стосунків між Сокальським районом та Томашівським повітом.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Соціальні новини » Цікаво знати
Цікаво знати
Сокальчани братимуть участь у програмі транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь 2014-2020

Сокальчани братимуть участь у програмі транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь 2014-2020
Стаття з випуску № 88-89 від 2016-10-06

Наприкінці вересня у Сокалі побувала делегація з Томашівського повіту в складі директора відділу євроінтеграції та промоції Йозефа Мариніча та коменданта Державної рятувальної служби Станіслава Келиха, з якими Сокальський район підтримує дружні зв’язки упродовж багатьох років. Сокальщину і Томашівський повіт (Республіка Польща) єднає транскордонна співпраця, зокрема, участь у програмі транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь 2007-2013 рр., який фінансується Європейським Союзом. Обидві сторони брали участь в різноманітних публічних заходах, які відбувалися по обидва боки кордону. Декілька проектів були успішно реалізовані, а завдяки одному з них у Сокалі з’явилася нова сучасна пожежна машина.

Йозеф Мариніч і Станіслав Келих зустрілися з головою Сокальської районної ради Миколою Паськом та його заступником – Василем Бойком, керуючою справами Сокальської районної ради Любов’ю Ребриною, начальником Сокальського РВ ГУНСУ у Львівській області Олегом Тимчаком та начальником державного пожежного рятувального загону головного управління ДСНС України у Львівській області Олексієм Скрібенцем. Обидві сторони зацікавлені, щоб знову взяти участь у написанні проектів у рамках програми транскордонного співробітництва Україна-Польща-Білорусь 2014-2020 рр., які сприятимуть розвитку дружніх та партнерських стосунків між Сокальським районом та Томашівським повітом. Польські колеги розповіли про результати втілення проектів на теренах Томашівського повіту, зокрема, про новозбудовану за сучасними стандартами школу, в котрій втілено новітні підходи до організації робочого простору та міський парк, створений в рамках участі в одній із грантових програм. Опісля накреслили декілька напрямів співпраці: це придбання пожежної машини, cкладання туристичних маршрутів по обидва боки кордону, збереження дерев’яних сакральних пам’яток архітектури, зокрема, дерев’яних церков, будівництво каналізації у м. Великі Мости, придбання медичного обладнання та обмін досвідом між фахівцями та ін.

Опісля гості з Польщі познайомилися з пам’ятками історії, культури та архітектури Сокаля.
Любов ПУЗИЧ.

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