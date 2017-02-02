Голос Сокальщини - актуальні новини

Протягом багатьох сотень років натуральні каміння (граніт, піщаник, мармур, онікс, вапняк, габро, лабрадорит, доломіт і туфу) застосовувалися для будівельних робіт. Їм віддавалася перевага, так як міцність і довговічність – ось найважливіші якості цього матеріалу.

Як відомо, однією з основних частин дизайну будь-якого приміщення — це сходи. І щоб сходи у вашому будинку виділялася з маси інших елементів, можна виготовити її з натурального каменю. Зазвичай в будівництві широко застосовується мармур і граніт. Сходи, виконані з мармуру або граніту, створюють в будинку атмосферу розкоші. Поєднання ступенів з натурального каменю з дерев'яними або кованими перилами тільки підкреслить їх величної краси.

Але натуральний камінь застосовують не лише для виготовлення сходів. Зараз у багатьох будинках мармурові стільниці та підвіконня — це не така вже й розкіш. Крім того, все більш широке поширення набуває оздоблення приміщень штучним каменем.

Безумовно сходи, стільниці та підвіконня — всі ці робочі поверхні постійно піддаються різним механічним впливам. Але більше всього дістається все ж саме сходами. Тому, якщо ви вирішили замовити сходи з природного каменю, важливо правильно вибрати матеріал. В цьому вам допоможуть спеціалісти магазину http://mramor-granit.com. На сайті в розділі ступени из гранита ви зможете вибрати гранітні сходи. На сайті працює гнучка система знижок. Доставку можна замовити у всі куточки України.

Знаючі люди не даремно рекомендують вибирати граніт або мармур. Гранітні і мармурові сходи зможуть прослужити дуже довго, тому що ці матеріали практично не схильні до стирання. Адже не дарма ж їх використовують в метро, в офісних центрах і багатьох інших місцях великого скупчення народу.

Граніт в будівництві популярний дещо більше, ніж будь-який інший природний камінь. Його висока міцність і незвичайний зовнішній вигляд вигідно відрізняють його від будь-якого іншого каменю. Крім того з граніту можна сформувати великі монолітні плити, а ну ще він практично не поглинає вологу. Завдяки тому, що граніт дуже стійкий до перепадів температури, їм добре проводити обробку зовні будинку. Гранітні сходи на вході в будинок виглядає дуже престижно і респектабельно. Ваш будинок стане схожий на особняк 19 століття. Незабутнє враження на ваших гостей буде зроблено! Догляд за ступенями з граніту (втім до мармуровими сходами це теж стосується) не вимагає яких-небудь зусиль. Ці природні матеріали відрізняє висока екологічність і гігроскопічність.

Сходи з мармуру та граніту можуть прийняти будь-який розмір і форму. Для того, щоб запобігти ефект ковзання, можна нанести спеціальне покриття, яке було розроблено зовсім недавно. Торці сходинок бувають трьох видів: з обробкою однієї кромки, взагалі без обрамлення бокового профілю і з опрацюванням двох кромок. Сходи, які встановлюють зовні будівлі, зазвичай мають товщину ступенів від 20 до 60 мм, чим більше ця величина, тим надійніше сходи.

Погодьтеся, що сходи з граніту є далеко не в кожному будинку. І якщо ви захочете виділити свій будинок з сотень інших, то обробка натуральним каменем — це як раз те, що потрібно.