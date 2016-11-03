Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 94-95 від 2016-10-27





У приміщенні Благодійного Фонду «Карітас»-Сокаль було людно. Працівники Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) спільно з БФ «Карітас»Сокаль та відділом з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації організували захід до Міжнародного дня громадян похилого віку. Свято розпочали з молитви та благословення отця Ярослава Кащука, де він привітав усіх присутніх і побажав жити в мирі на довгії літа. Учасники ансамблю «Надвечір’я» районного територіального центру виконували пісні і декламували вірші, а також людей поважного віку розважав дитячий танцювальний колектив «Жвирківські візерунки», який створений при церкві Святого Духа.

У кожної людини свій життєвий, шлях, своя історія... Ми можемо лише здогадуватися, скільки різних життєвих моментів довелося пережити і при цьому зберегти Віру, Надію, Любов у краще майбутнє! Мирослава Михайлюк привітала усіх присутніх людей поважного віку. Усі присутні були задоволені та безмежно вдячні організаторам.

Опісля заходу, колективом територіального центру та за щорічної спонсорської підтримки директора МТВ ПП «Ніка» Марії Шамборовської та ФОП Віктора Зіньківа, за що їм велика подяка, організували солодкий стіл для усіх присутніх.

Також до Міжнародного дня громадян похилого віку з місцевого бюджету надано продуктові набори 380 одиноким, яких обслуговує відділенням соціальної допомоги вдома через соціальних робітників, на загальну суму 36 тис. грн.

Ігор ОЛІЩУК, завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Сокальського територіального центру.