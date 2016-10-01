Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Посудомийною машиною називається установка для автоматичного миття посуду. Фактично це та річ, яка позбавить нас від щоденної рутинної роботи і дасть нам можливість заощадити чимало часу, витративши його на не менш важливі справи. Останнім часом посудомийні машини застосовуються не тільки на підприємствах громадського харчування, але і в домашніх умовах.

Переваг у посудомийки достатньо: менший витрата води в порівнянні з ручною мийкою, більш високу якість миття, економія часу і сил. Великий вибір посудомийних машин вам запропонує інтернет-магазин Pyramida. На сторінці сайту http://www.pyramida.ua/catalog/posudomoechnie-mashini.html ви зможете обрати машинку серед великої кількості пропозицій. Консультанти допоможуть вам у виборі.

Досить завантажити посуд в машину, додати миючий засіб і вибрати необхідну програму для мийки, після закінчення якої можна буде використовувати чистий посуд за призначенням. Наша стаття покликана зорієнтувати вас у виборі посудомийної машини і дати відповіді на найпоширеніші питання.

Інсталяція

Вбудована посудомийна машина вбудовується в кухонний гарнітур таким чином, що залишається видно тільки панель керування, а сам агрегат закривається фронтальної дверцятами шафи. Підходить для будь-якого дизайну кухні, крім того, така техніка виглядає компактно і не займає багато місця, вона не порушує улюблений інтер'єр вашої кухні.

Окрема посудомийна машина, що встановлюється окремо від кухонного гарнітура, перевага такої машини в тому, що її в будь-який момент можна перенести в інше місце. Вибирати цю техніку можна в незалежності від габаритів кухонних меблів, крім того, окремі посудомийні машини дешевше за вартістю, ніж вбудовувані. Купувати таку техніку варто тим людям, які вважають за краще контролювати процес миття.

Тип вбудовування

Вбудовувані посудомийки можуть мати часткову або повну систему вбудовування. Якщо машина повністю вбудовується, то на дверцята встановлюється меблевий фасад, таким чином, зберігається загальний стиль кухні.

Тип

Посудомийки в залежності від розміру можуть бути компактними, повнорозмірними і вузькими.

Повнорозмірна . Випускається зі стандартною шириною 60 см і висотою 85 см. Це найбільш місткі моделі, причому витрата води та електроенергії у неї майже такий же, як у компактних або вузьких. Повнорозмірні посудомийні машини актуальні для великої родини.

Компактна . Має висоту менше стандартної (приблизно 45 см), відповідно і максимальний обсяг завантаження буде меншим. Посудомийні машини цього типу виробляються для невеликих сімей або для маленької кухні, вони здатні вмістити не більше п'яти комплектів посуду. Їх навіть можна поставити на стіл або шафа.

Вузька . Виготовляється з щириной не більше 50 див. Вона підходить для кухонь невеликих розмірів, як і компактна, коли економія простору є однією з важливих задач. Якщо площа кухні дорівнює 811 кв. м, то найбільш переважний рішення — купівля вузької посудомийної машини.

Максимальне завантаження

Параметр максимального завантаження визначає кількість комплектів, які машина може вимити за один раз. У стандартний комплект входить все, що необхідно для сервіровки на одну людину: глибока десертна тарілка плоска тарілка для других страв, тарілка для десерту, стакан, чашка з блюдцем, виделка, ложка, ніж і чайна ложка. Зазначимо, що чим більша кількість посуду можна завантажити в машину на один цикл роботи, тим більше вона буде за розмірами.

Посудомийка з місткістю 4-6 комплектів підійде для сім'ї з 1-2 осіб. Якщо у вас в будинку проживають 3-4 людини, то варто звернути увагу на машину, яка впорається з 8-9 комплектів посуду. Більш об'ємний агрегат варто купувати тільки для великої родини. Однак враховуйте також, як часто ви приймаєте гостей і в якій кількості, адже після них кількість немитих тарілок і столових приладів помітно збільшується. Порада: не варто забувати про каструлях-сковорідках, для яких треба мати в запасі вільне місце.

Клас енергоспоживання, ефективності миття і сушіння.

Клас ефективності миття. Показує, наскільки чисто посудомийна машина відмиває посуд. Клас "A" означає, що посуд ідеально чиста. Мінімальний клас в нашому каталозі – «B», показує, що є незначні забруднення.

Клас енергоспоживання. Залежно від економічності енергоспоживання посудомийні машини ділять на класи. Різні моделі споживають неоднакове кількість електроенергії для миття одного комплекту посуду. Клас A+++» демонструє, що посудомийка повинна забезпечити мінімальне споживання електроенергії. Серед представлених на нашому сайті моделей найвищий витрата електрики у машин класу «A».

Клас сушки. Характеризує якість сушіння посуду, а саме — відсутність залишків вологи і розлучень на приладах після миття. Як і у випадку з попередніми двома параметрами, клас A – найбільш високий, він показує, що посуд в даній машині висушується ідеально, її навіть не потрібно буде протирати рушником. Клас «B» допускає наявність декількох крапель вологи на посуді.

Сушка

Сушка - це заключний етап будь миття посуду, її завдання - отримати сухий посуд.

Є кілька типів сушіння посуду для посудомийних машин:

активна (реконденсационная або сушіння без вентилятора). Одна з найбільш простих. Сушка виходить за рахунок тепла, яке утворюється при митті;

конденсаційна . Принцип полягає в тому, що під час ополіскування посуду гарячою водою краплі випаровуються з її поверхні. Мінус цієї сушіння в тому, що вона виконується довше по часу;

статична . Зустрічається досить рідко. Посуд сохне при високій температурі (близько 70 градусів) за рахунок залишкового тепла від останнього полоскання;

турбосушка (конвекційний спосіб). При такій сушці відбувається охолодження посуду теплим повітрям за допомогою вентилятора, що значно прискорює процес;

цеоліт-сушка . Використовується в посудомийних машинах Bosch. Цеолітом називається матеріал, який під час висушування вбирає вологу і перетворює її в теплову енергію.

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