Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





В період з 3 по 6 листопада в м. Ковелі проходив міжнародний фестиваль футболу серед дітей 2007 р.н.

В змаганнях взяли участь 16 команд – це юні футболісти з Білорусі, Одеської Харківської, Закарпатської, Волинської та Львівської областей – які були поділені на чотири підгрупи.

В даному фестивалі Львівщину представляли команда з міста Новояворівська та вихованці ДЮСШ «Буг» - Арсенал – Сокаль.

Команда в складі Артура Чураби, Максима Антонюка, Маркіяна Чабана, Артура Гаврилюка, Артура Андрущака, Назарія Буя, Захарія Славича, Максима Коваленка – з Сокаля, Матвія Гільчака з с.Тартакова, Павла Царя з с. Комарева та Івана Саноцького з с. Ванів в своїй підгрупі посіли перше місце, перемігши команди з Бреста та Ізмаїла, а гра з командою Одеської області закінчилась в нічию.

У півфінальних іграх на наших футболістів чекали більш досвідчені команди – «Металіст» з м. Харків та «Волинь» з м. Луцька, яким вони і поступились.

За підсумками цього фестивалю команда ДЮСШ «Буг» посіла четверте місце, яке є непоганим результатом для наших копунів.

Приз кращого гравця в команді ДЮСШ «Буг» отримав воротар Артур Чураба.