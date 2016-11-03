Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Турнірна таблиця та результати 22 туру Сокальщини з футболу
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Футбол
Футбол

Турнірна таблиця та результати 22 туру Сокальщини з футболу
Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03

ЗА КУБОК  ГАЗЕТИ«ГОЛОС З-НАД БУГУ»

Попередній етап: Перв’ятичі-Савчин 1:1 (пенальті 4:3), Реклинець - Поториця 2:2 (пенальті 2:4),  Забужжя - Гута 3:1, Добрячин - Домашів 2:3.

ЛІДИРУЄ ФК «ШАХТАР»

У 22 турі чемпіонату Сокальського району з футболу зафіксовано такі результати:

Вища ліга. ФК “Куличків” - ФК “Комарів” (Комарів) - 0:5, СК “Межиріччя” - ФК “Галич-Фортуна” (Бендюга) - 2:1, ФСК “Тартаків” -ФК “Рата” (Великі Мости) - 0:1, СК “Легенда” (Сілець) - ФК “Белз” (Белз) - 3:1,  СК “Воля” (Поториця) - “Вугільник” (Гірник) - 1:1, ФК “Хоробрів” - ФСК “Буг” (Жвирка) - 1:1,  ФК “Шахтар” (Острів) - ФК “Арсенал” (Сокаль) - 4:1.

У 23 турі чемпіонату Сокальського району з футболу зафіксовано такі результати: “Вугільник” (Гірник) - ФК “Хоробрів” (Хоробрів) - 2:4, ФК “Белз” - ФК “Рата” (Великі Мости) - 5:1, СК “Леген-да” (Сілець) - ФСК “Тартаків” (Тартаків) - 1:1, СК “Межиріччя” - ФК “Шахтар” (Острів) - 0:4, ФК “Комарів” - СК “Воля” (Поториця) - 1:1, ФК “Арсенал” (Сокаль) - ФК “Куличків” (Куличків) - 5:0, ФК “Галич-Фортуна” (Бендюга) - ФСК “Буг” (Жвирка) - 0:1.

Група “А”. СК “Нива” (Забужжя) - ФК “Воля” (Горбків) - 0:1,ФК “Переспа” - ФК “Добрячин” (Добрячин) - 2:5, ФСК “ТЕКО” (Теляж) - ФК “Друж-ба (Поториця) - 4:2,  ФК “Волинь” (Шпиколоси) - ФК “Боб’ятин” (Боб’ятин) - 0:2, ФК “Вікторія“ (Волсвин) - ФК “Сокіл” (Перв’ятичі) - 5:1, ФК “Відродження” (Свитазів) - ФСК “Стенятин” (Стенятин) - 3:1.

Група «Б». ФК “Сокіл” (Ванів) - ФК “Реал” (Савчин) - 0:3 т/п, ФК “Фаворит” (Гута) - ФК “Єд-ність” (Себечів) - 0:3 т/п, ФК “Карів” - ФК “Аван-гард” (Муроване) - 3:0 т/п, ФК “Діброва” - ФК “Желдець” (Реклинець) - 6:1, ФК “Домашів” - ФК “Прогрес” (Бутини) - 3:0 т/п.

Фінальний етап. Перша ліга. ФК "Відродження" (Свитазів) - ФК "Єдність" (Себечів) - 0:4, ФК "Карів" (Карів) - ФСК "Стенятин" (Стенятин) - 3:1.

Степан ЧОП, голова федерації футболу Сокальщини. 


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