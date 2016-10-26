Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Публічність, професійність, відкритість - основні принципи роботи кредитної спілки "Вигода"
Безперечно, успіх кредитної спілки «Вигода» у фінансовій сфері краю упродовж 24 років – це свідчення надійності та розвитку установи, яка йде в ногу з часом, пропонує нові послуги для своїх членів, активно співпрацює з громадою.
Парафіяни Сокаля молилися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення
14 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, парафіяни Сокаля процесійною ходою вирушили зі своїх храмів, щоб спільно помолитися перед Сокальською чудотворною іконою Матері Божої Потішення.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
Сокальські учні взяли участь у Всеукраїнському фіналі спортивних ігор

Сокальські учні взяли участь у Всеукраїнському фіналі спортивних ігор "Старти надій"
Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20

Учні Сокальської загальноосвітньої школи ІІІІ ст. №4 взяли участь у Всеукраїнському фіналі спортивних ігор серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів "Старти надій".
Команда у складі 14 учнів та двох вчителів фізичної культури з 22 по 26 вересня 2016 року боролися за перемогу в іграх у м. Вінниця. Учасники отримали чимало позитивних вражень від цих змагань та були захоплені красою цього міста.

Всеукраїнські дитячі спортивні ігри серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів "Старти надій" проводять з метою масового залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною культурою і спортом та підвищення їх рухової активності.

Участь у таких змаганнях сприяють поліпшенню спортивної та фізкультурнооздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; заохочують команди загальноосвітніх шкіл зі спортивномасової роботи. Пропагують дитячий фізкультурноспортивний рух в Україні та формують засади здорового способу життя серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.


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