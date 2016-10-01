Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Легка атлетика
Футбол
Інші види спорту
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF
Огляд
Спортсмени з Сокаля показали високі результати на відкритому чемпіонаті Львівської області з велосипедного спорту
У Жовкві з нагоди відзначення в Україні Дня фізичної культури та спорту провели XV відкритий чемпіонат Львівської області з велосипедного спорту пам’яті заслуженого тренера України, майстра спорту України і тренера з велосипедного спорту на шосе – Збігнєва Керницького.
Відповідальність за несвоєчасну сплату штрафу
За результатами перевірки внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 389 Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування п’яти фактів ухиляння засуджених від сплати кримінального покарання у вигляді штрафу.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
Спортсмени з Сокаля показали високі результати на відкритому чемпіонаті Львівської області з велосипедного спорту

Спортсмени з Сокаля показали високі результати на відкритому чемпіонаті Львівської області з велосипедного спорту
Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29

У Жовкві з нагоди відзначення в Україні Дня фізичної культури та спорту провели XV відкритий чемпіонат Львівської області з велосипедного спорту пам’яті заслуженого тренера України, майстра спорту України і тренера з велосипедного спорту на шосе – Збігнєва Керницького. Варто зазначити, що організаторами змагань стало управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, а також Жовківська РДА, Львівська обласна федерація велосипедного спорту, відділення НОК України у Львівській області, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». У чемпіонаті взяли участь команди зі Жовкви, Львова, Тернополя, Червонограда, Сокаля, Дрогобича, Рівного, Вінниці, Києва, Ужгорода і Республіки Польща – загалом 140 спортсменів.

Велосипедний клуб «ВЕЛОCОКАЛЬ» представляли Олександр Зуєв, Любомир Мудрий, Олег Бучацький, Святослав Ковальчук, Олена Сусол і Андрій Цибульский. Учасників змагань привітав голова Жовківської районної ради Роман Горбань, а також міський голова Петро Вихопень, директор обласної ДЮСШ Мирослав Возний, представник управління молоді і спорту ЛОДА Орест Куценко, національний суддя Федерації України Володимир Набойщиков. Опісля спортсмени та учасники заїзду виїхали на індивідуальну гонку – 10 км Добросин-Жовква, з урахуванням відвідання могили Збігнєва Керницького, що похоронений на місцевому цвинтарі, де поклали квіти та вшанували пам’ять спортсмена молитвою. На дистанції 10 км (гонка з роздільним стартом) чемпіоном у своїй віковій категорії став Святослав Ковальчук, на другій сходинці п’єдесталу, у тій самій віковій категорї, був Олександ Зуєв. В Олега Бучацького – срібло у своїй віковій категої, а Олена Сусол у цій гонці показала третій результат в категорії – жінки. Наступного дня, в неділю, відбулися спортивні перегони у групових гонках, в залежності від вікових категорій, спортсмени змагалися на дистанціях 15, 30 або 45 км. На дистанції 30 км чемпіоном став Олександр Зуєв. Любомир Мудрий завершив гонку на четвертому місці. Вітаємо наших спортсменіввелосипедистів з хорошими виступами на обласних змаганнях!

Юрій СУСОЛ, член спортивного клубу «ВЕЛОСОКАЛЬ».


Версія для друку
Інші публікації розділу Інші види спорту

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  