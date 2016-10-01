Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 84-85 від 2016-09-29





У Жовкві з нагоди відзначення в Україні Дня фізичної культури та спорту провели XV відкритий чемпіонат Львівської області з велосипедного спорту пам’яті заслуженого тренера України, майстра спорту України і тренера з велосипедного спорту на шосе – Збігнєва Керницького. Варто зазначити, що організаторами змагань стало управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, а також Жовківська РДА, Львівська обласна федерація велосипедного спорту, відділення НОК України у Львівській області, Львівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». У чемпіонаті взяли участь команди зі Жовкви, Львова, Тернополя, Червонограда, Сокаля, Дрогобича, Рівного, Вінниці, Києва, Ужгорода і Республіки Польща – загалом 140 спортсменів.

Велосипедний клуб «ВЕЛОCОКАЛЬ» представляли Олександр Зуєв, Любомир Мудрий, Олег Бучацький, Святослав Ковальчук, Олена Сусол і Андрій Цибульский. Учасників змагань привітав голова Жовківської районної ради Роман Горбань, а також міський голова Петро Вихопень, директор обласної ДЮСШ Мирослав Возний, представник управління молоді і спорту ЛОДА Орест Куценко, національний суддя Федерації України Володимир Набойщиков. Опісля спортсмени та учасники заїзду виїхали на індивідуальну гонку – 10 км Добросин-Жовква, з урахуванням відвідання могили Збігнєва Керницького, що похоронений на місцевому цвинтарі, де поклали квіти та вшанували пам’ять спортсмена молитвою. На дистанції 10 км (гонка з роздільним стартом) чемпіоном у своїй віковій категорії став Святослав Ковальчук, на другій сходинці п’єдесталу, у тій самій віковій категорї, був Олександ Зуєв. В Олега Бучацького – срібло у своїй віковій категої, а Олена Сусол у цій гонці показала третій результат в категорії – жінки. Наступного дня, в неділю, відбулися спортивні перегони у групових гонках, в залежності від вікових категорій, спортсмени змагалися на дистанціях 15, 30 або 45 км. На дистанції 30 км чемпіоном став Олександр Зуєв. Любомир Мудрий завершив гонку на четвертому місці. Вітаємо наших спортсменіввелосипедистів з хорошими виступами на обласних змаганнях!

Юрій СУСОЛ, член спортивного клубу «ВЕЛОСОКАЛЬ».