Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23





В шаховому клубі міста Сокаль відбувся традиційний турнір з шахів, присвячений пам’яті відомого в минулому шахіста Бориса Миколайовича Балашова, який в свій час багато зробив для розвитку шахів на Сокальщині. Неодноразово був призером обласних та районних змагань. Його вихованці (Андрій Салига, Володимир Музичук, Павло Маринковський і багато інших) ще й досі показують хороші результати в різних шахових змаганнях. Вже майже 30 років його немає серед нас, але пам’ять про нього зберігається в наших серцях. Шаховий клуб носить його ім’я.

Щороку шахісти проводять турнір, присвячений пам’яті Бориса Балашова. Ось і цього разу 13 шахістів зі Сокаля, Жвирки, Завишня та Горбкова зібрались в шаховому клубі, щоб вшанувати його пам’ять. Спочатку група шахістів відвідала могилу Балашова, де поклали віночок і запалили лампадку. Потім провели шаховий бліцтурнір. Ігри проходили за круговою системою з контролем часу 5 хвилин на партію кожному учаснику. Після напружених поєдинків з результатом 10 очок з 12 можливих перше місце виборов Володимир Музичук зі Сокаля. Між іншим, його племінниця зі Стрия Марія Музичук була в 2015 році чемпіонкою світу з шахів серед жінок. Ось такий наш переможець турніру.

На півочка від нього відстали одразу двоє шахістів. Це Степан Журовський і автор цих рядків Ярослав Тимошенко.

За додатковими показниками (54 на 51) друге місце посів Степан Журовський. У Ярослава Тимошенка – третя сходинка.

Відділ у справах молоді та спорту нагородив переможців грамотами. На невеличкому фуршеті, який організував син Балашова Генадій, учасники турніру вшанували пам’ять про Бориса Балашова хвилиною мовчання. Також багато говорили про його яскраві здібності лідера шахових перегонів, про його сімейне життя і таке інше.

Шахісти вдячні Генадію Балашову (сину Бориса Миколайовича) за організацію і спонсорство цього турніру. На згадку про турнір шахісти зробили колективне фото.

Ярослав ТИМОШЕНКО, секретар шахової федерації.