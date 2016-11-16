Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт

Архівні випуски
Історія нашого краю
Економічні новини
Конкурси
Короткий огляд подій
Культура
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Соціальні новини
Спортивні події
Легка атлетика
Футбол
Інші види спорту
Умови розміщення оголошень
Місцеві вибори на Сокальщині
Наші партнери
Погода в Сокалі
Переглянути попередні випуски
Вибори до Верховної ради 2012
Переглянути газету в форматі PDF

[2016-11-16 14:34:57] анна дуже класно ...

[2016-11-03 00:02:36] СОКАЛЬЧАНИН ТО ХЛОПЦІ ЗАГАРЯТИ, ПЕВНО, ПІШЛИ, ...

[2016-10-26 18:41:59] Мар'яна Підкажіть, будь ласка, де можна ...

[2016-10-25 17:01:31] Віктор Ось вам і наглядний приклад ...

[2016-10-24 15:03:56] Андрій Все це добре тільки скажіть ...

Огляд
В Сокальському районі проходить профілактичне відпрацювання щодо безпечної поведінки дітей на вулиці
Допоможіть в добудові Народного дому у Волиці
До мене неодноразово звертаються мешканці села Волиця, а особливо молодь, яка просить допомогти в добудові Народного дому. Я – вчительпенсіонер, виховник «Юн-Січі» і мені теж болить душа, що молодь села не має де збиратися, проводити свій вільний час, готувати національно-патріотичні заходи.
Опитування
Чи підтримуєте Ви будівництво сміттєпереробного заводу в Сокалі?:

Відповісти[ результати ]

Партнери


Нові оголошення нерухомості в Україні - продаж та оренда.
Купити готовий бiзнес в Україні або вигідно продати свій бізнес.
Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту
В шаховому клубі міста Сокаль відбувся турнір з шахів

В шаховому клубі міста Сокаль відбувся турнір з шахів
Стаття з випуску № 102-103 від 2016-11-23

В шаховому клубі міста Сокаль відбувся традиційний турнір з шахів, присвячений пам’яті відомого в минулому шахіста Бориса Миколайовича Балашова, який в свій час багато зробив для розвитку шахів на Сокальщині. Неодноразово був призером обласних та районних змагань. Його вихованці (Андрій Салига, Володимир Музичук, Павло Маринковський і багато інших) ще й досі показують хороші результати в різних шахових змаганнях. Вже майже 30 років його немає серед нас, але пам’ять про нього зберігається в наших серцях. Шаховий клуб носить його ім’я.

Щороку шахісти проводять турнір, присвячений пам’яті Бориса Балашова. Ось і цього разу 13 шахістів зі Сокаля, Жвирки, Завишня та Горбкова зібрались в шаховому клубі, щоб вшанувати його пам’ять. Спочатку група шахістів відвідала могилу Балашова, де поклали віночок і запалили лампадку. Потім провели шаховий бліцтурнір. Ігри проходили за круговою системою з контролем часу 5 хвилин на партію кожному учаснику. Після напружених поєдинків з результатом 10 очок з 12 можливих перше місце виборов Володимир Музичук зі Сокаля. Між іншим, його племінниця зі Стрия Марія Музичук була в 2015 році чемпіонкою світу з шахів серед жінок. Ось такий наш переможець турніру.

На півочка від нього відстали одразу двоє шахістів. Це Степан Журовський і автор цих рядків Ярослав Тимошенко.

За додатковими показниками (54 на 51) друге місце посів Степан Журовський. У Ярослава Тимошенка – третя сходинка.

Відділ у справах молоді та спорту нагородив переможців грамотами. На невеличкому фуршеті, який організував син Балашова Генадій, учасники турніру вшанували пам’ять про Бориса Балашова хвилиною мовчання. Також багато говорили про його яскраві здібності лідера шахових перегонів, про його сімейне життя і таке інше.

Шахісти вдячні Генадію Балашову (сину Бориса Миколайовича) за організацію і спонсорство цього турніру. На згадку про турнір шахісти зробили колективне фото.

Ярослав ТИМОШЕНКО, секретар шахової федерації.


Версія для друку
Інші публікації розділу Інші види спорту

Кількість переглядів - 3


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Архівні випуски  |  Історія нашого краю  |  Економічні новини  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Культура  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Соціальні новини  |  Спортивні події  |  Умови розміщення оголошень  |  Місцеві вибори на Сокальщині  |  Наші партнери  |  Погода в Сокалі  |  Переглянути попередні випуски  |  Вибори до Верховної ради 2012  |  Переглянути газету в форматі PDF
Мапа сайту Лінки Контакти
  