Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Спортивні події » Інші види спорту
Інші види спорту

В Сокалі відбувся турнір з плавання пам'яті Віктора Сивака
Стаття з випуску № 108-109 від 2016-12-14

У Сокальській ДЮСШ «Соколяни» пройшов турнір з плавання, присвячений пам’яті вихованця школи – воїна АТО Віктора Сивака та з нагоди 50-річчя дня заснування ДЮСШ «Соколяни».

У змаганнях взяли участь учні загальноосвітніх шкіл району 2004 р. н. і молодші. Переможцями стали: Вікторія Чмелик, Стас Шурмяк, Андрій Салагуб, Христина Мамчур, Павло Мороз, Богдан Шутяк, Аліна Федицька, Єва Бондарь. Призові місця посіли також Яна Салюкова, Юлія Томчук, Максим Тхорик, Настя Трохим, Роман Велюш, Арсен Касьян, Максим Сулима, Юрій Даньчак, Володимир Дацишин.

Перше загальнокомандне місце виборола ЗШ №2, друге – СЗШ №3, третє – ЗШ №4. Організатори змагання щиро вдячні організаторам – Сокальському МЦ ФЗН «Спорт для всіх» (директор Ярослав Тарасюк) та батькам Віктора Сивака.

Володимир ГРИЦІВ, старший тренервикладач відділення плавання.


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