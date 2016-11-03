Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 96-97 від 2016-11-03





Придбання мобільного телефону для своєї дитини – важливий і відповідальний момент для багатьох батьків. Візьміть на озброєння наші поради, і ви не повторите типових помилок, що здійснюються люблячими батьками при купівлі мобільних пристроїв своїм чадам.

Мобільні вже давно перестали бути простими інструментами для зв'язку. Вони перетворилися в щось на зразок персонального мобільного асистента. Думаєте, це стосується тільки дорослих, працюючих людей? А ось і ні! Трирічні діти бойко управляються з планшетами, а першокласники використовують більше додатків, ніж ми з вами. Не хочеться починати тужливу пісню про те, «як це неправильно» і «наше дитинство проходило у дворі». По-перше, це неконструктивно. А, по-друге – все одно доведеться рано чи пізно купувати дитині мобільний.

Звичайно, ви можете до останнього перешкоджати впливу технологій на життя спадкоємця, але це загрожує не тільки усілякими незручності в повсякденному житті, але і статусом «аутсайдера» для вашого чада. Тому магазин Ларго підготовив для вас велику кількість пропозицій смартфонів для дітей. Більш детальніше ви можете дізнатися тут . На сайті працює система знижок. Як би сумно це не звучало, але це факт. Діти важко переносять відсутність контакту з однолітками, спілкування яких будується завдяки багатьом факторам, одним з яких на сьогоднішній день є саме смартфон.

Колись-то були тамогочі, тетріси та інші штуковини, характерні для вашого покоління. Згадайте, як вони важливі були для напрацювання авторитету, і як мужньо батьки переносили все це. То-то ж! Сподіваюся, що ви – в міру сучасні батьки, які не читають статті з порадами психологів, застерігатимуть від покупки смартфона дітям до 12 років.

Переходимо безпосередньо до порад. На що потрібно звертати увагу:

Якщо ви переживаєте про здоров'я дитини (а це, безперечно, так і є) – не зупиняйте свій вибір на бюджетному китайському телефоні з незрозумілим і невідомим назвою. Такий смартфон, як мінімум, швидко зламається або доведе вас з чадом до нервового зриву регулярними «глюками». Додатково до цього, навряд чи дрібні напівкустарні виробництва дотримуються всі вимоги щодо безпеки (наприклад, показник впливу випромінювання – SAR). Найчастіше, ці показники на сучасних смартфонах не представляють ніякої загрози для здоров'я людини, але якщо ви особливо педантичні, краще не довірятися маловідомим азіатським мануфактурам.

Враховуючи той факт, що з моменту покупки дитина практично не буде розлучатися зі смартфоном, не зайвим буде прислухатися до порад офтальмологів. А вони рекомендують вибирати моделі з великим дисплеєм. В розділі сайту інтернет-магазину Ларго https://largo.com.ua/shop/category/telefoniia/smartfoni ви зможете обрати різну величину дисплею. В цьому вам допоможуть консультанти магазину. Важливим буде і гарне дозвіл (чим більше, тим краще), що впливає на якість "картинки".

Швидше за все, такі основні функції, як Wi-Fi, Bluetooth, GPS-навігація будуть присутні в моделі, яку ви придбаєте. Але на всяк випадок, переконайтеся в їх наявності.

Не полінуйтеся і приділіть 15-20 хвилин на прочитання короткої інформації щодо операційної системи, якою оснащений майбутній мобільний вашого нащадка. Насправді, це важливо, так як від ОС залежить функціональність смартфона. Ось декілька найбільш популярних ОС, інформацію про яких легко знайти в пошуковику: Android, iOS, Windows Phone, Symbian і т. д.

Озброївшись цими знаннями, можна сміливо приступати до пошуків смартфона. Значимість інших характеристик «розумного» телефону залежить виключно від ваших потреб і можливостей. Однак, переглянувши навіть невелика кількість форумів, переконуюся в тому, що батьки хочуть знати думку «бувалих» щодо вибору смартфона для дитини. Зазвичай поради обмежуються рекомендаціями недорогих моделей FLY, Samsung, etc. Так, деякі моделі мають прийнятну ціну, непоганий дизайн і набір певних функцій, завдяки наявності яких вони можуть називатися «смартфонами». Але абсолютно нераціонально вибирати смартфон «для 8-річної дитини». Один представник цієї вікової групи може бути абсолютно домашнім створенням, використовують телефон для зв'язку з будинком і коротких відвідин інтернету. А його однолітка бере участь в цей час в міжнародних киберсоревнованиях і навіть заробляє на цьому гроші. Висновок напрошується сам собою: цим дітям потрібні абсолютно різні моделі смартфонів, що відповідають їх запитам.

Якщо вашій дитині 12, і він вже бачить своє майбутнє у фотографії або операторському мистецтві, можна розщедритися і на iPhone. Так чи інакше, це вам обійдеться в меншу суму, ніж покупка професійної камери і об'єктивів до неї. Якщо дитину хвилюють тільки ігри (при цьому, не надто позначаючись на успішності в навчанні) – можна підшукати непоганий варіант серед Nokia Lumia і Samsung. Знайти хороший смартфон за ціною +/- 1 000 грн – не проблема. Якщо ви прийдете до того, що потрібно просто засіб для зв'язку, яке при цьому не шкодить іміджу школяра в компанії однолітків – яскраві і в міру швидкі моделі Nokia Asha обійдуться всього в 700-800 грн. Якщо ж дитина навчається в «статусному закладі» або йому необхідні різні додатки, швидкий доступ до інтернету і т. д. – розраховуйте на 1 500-2 500 грн з сімейного бюджету.

Не забувайте враховувати і особливі риси характеру юного користувача: якщо він схильний втрачати чи ламати речі, як мінімум, двічі на місяць – не варто витрачатися на нову дорогу модель.