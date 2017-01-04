Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

НОВОРІЧНЕ
В Новорічну казкову ніч
Закружляють у небі сніжинки.
Міріадами зірочок-свіч
Мерехтливо засяють ялинки.
Десь зустрінуться два світи:
Перетнуться майбутнє й минуле.
Хтось та й диво зішле з висоти,
Щоб дорослі у казку майнули.
Рік Старий, попрощавшись, піде –
Хтось зрадіє, а хтось – засумує.
А Новий величаво гряде
І єство від чекання нуртує.
Стрілка чітко виковує час:
Перейти тільки коло зосталось.
Щоб шампанським келихи враз
Аж по вінця понаповнялись.
Сподівання нові та надії
Ближче й ближче із кожним кроком.
Заповітні хай збудуться мрії,
З новим щастям і з Новим Роком!
Лідія ГІЙШИШКА, с. Войславичі.