Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Культура » Поезія Поезія Новорічний вірш Твитнуть Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21



НОВОРІЧНЕ В Новорічну казкову ніч

Закружляють у небі сніжинки.

Міріадами зірочок-свіч

Мерехтливо засяють ялинки.

Десь зустрінуться два світи:

Перетнуться майбутнє й минуле.

Хтось та й диво зішле з висоти,

Щоб дорослі у казку майнули.

Рік Старий, попрощавшись, піде –

Хтось зрадіє, а хтось – засумує.

А Новий величаво гряде

І єство від чекання нуртує.

Стрілка чітко виковує час:

Перейти тільки коло зосталось.

Щоб шампанським келихи враз

Аж по вінця понаповнялись.

Сподівання нові та надії

Ближче й ближче із кожним кроком.

Заповітні хай збудуться мрії,

З новим щастям і з Новим Роком! Лідія ГІЙШИШКА, с. Войславичі.

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