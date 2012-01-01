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Для отримання податкової знижки на навчання подбайте про зберігання документів
Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ нагадує, якщо у 2016 році громадяни сплачували за своє навчання або навчання члена своєї сім'ї І-го ступеня споріднення, то можна скористатися правом на податкову знижку.
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Голос Сокальщини - актуальні новини » Економічні новини » Про податки
Про податки

Для отримання податкової знижки на навчання подбайте про зберігання документів

Сокальське відділення Червоноградської ОДПІ  нагадує, якщо у 2016 році громадяни сплачували за своє навчання або навчання члена своєї сім'ї І-го ступеня споріднення, то можна скористатися правом на податкову знижку. Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Тобто, можна  повернути з бюджету суму витрачених коштів за навчання. Для отримання такої знижки необхідно протягом всього 2017 року, подати до ДПІ за місцем проживання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та пакет документів, що підтверджують суми коштів сплачених за навчання. До переліку таких документів входять:

Нагадуємо, перелік документів, які необхідно мати при заповненні декларації  для отримання податкової знижки на навчання:

- паспорт (оригінал, копія);

- ідентифікаційний номер (оригінал, копія);

- довідку з роботи про отриманий у минулому році дохід і сплачені податки (немає вимоги щодо форми довідки, головне, щоб було вказано загальний нарахований дохід за 2016 рік, єдиний соціальний внесок, податкова соціальна пільга у разі застосування, податок на доходи фізичних осіб);

- довідку про вартість навчання у звітному році (якщо не вказано у договорі);

- копію свідоцтва про народження дитини (для батьків студента), копію свідоцтва про одруження (для чоловіка чи дружини студента);

- оригінал та копію договору з навчальним закладом;

- довідку з навчального закладу про кількість навчальних місяців у звітному році (якщо неповний навчальний рік);

- довідку про термін навчання в навчальному закладі (якщо не вказано у договорі);

- оригінали та копії платіжних документів, що підтверджують сплату за навчання (сплачені у 2016 році).

Якщо платник податків, навчається в декількох навчальних закладах України, то він має право скористатися податковою знижкою на навчання. Платники податків, які навчаються за кордоном, права на податкову знижку в частині витрат у вигляді суми коштів, сплачених на користь закордонних закладів освіти, не мають.

Якщо студент протягом звітного року одержував доходи від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента.

Інтернатура (спеціалізація) є невід'ємною ланкою безперервного процесу  підготовки у вищому медичному і фармацевтичному закладах освіти фахівців за напрямом професійного спрямування.  Тож, суми коштів, сплачені платником податку на користь вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти для компенсації вартості навчання такого платника податку, іншого члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у інтернатурі, при додержанні всіх норм ст. 166 Кодексу, можуть прийматися у розрахунок податкової знижки такого платника податку за звітний рік.

Начальник Сокальського відділення

Червоноградської ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                                                                   Н.Я. Жолудєва


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