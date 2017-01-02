Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

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Про поступлення до зведеного бюджету Сокальщини за 11 місяців 2016 року
6,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 873,8 тис. грн. або на 15,2 відсотка більше запланованого. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,9 млн. грн.
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Газета Сокаля Голос з-над Бугу » Економічні новини » Про податки
Про податки

Залишаєте «спрощенку»? Підсумуйте обсяг, щоб не пропустити реєстрацію платником ПДВ
Стаття з випуску № 110-111 від 2016-12-21

Відповідно до п. 183.4 ст. 183 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при переході осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ, у випадках, визначених главою 1 розділу XIV ПКУ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 182.1 ст. 182 ПКУ, реєстраційна заява подається у строк, визначений п. 183.3 ст. 183 ПКУ.

При зміні ставки єдиного податку відповідно до п.п. «б» п.п. 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість.

Згідно з п. 183.3 ст. 183 ПКУ при добровільній реєстрації особи як платника податку або особи, яка відповідає вимогам, визначеним п.п. 6 п. 180.1 ст. 180 ПКУ, реєстраційна заява подається до контролюючого органу не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.


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