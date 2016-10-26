Газета про Сокаль і Сокальщину - Голос з-над Бугу

Стаття з випуску № 92-93 від 2016-10-20





У Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області відбулась зустріч керівництва Червоноградської ОДПІ з представниками бізнесу та підприємництва.

Начальник Червоноградської ОДПІ Оксана Полтавець та начальник Сокальського відділення Наталія Жолудєва зустрілись із представниками бізнесу – ДП «Львіввугілля», ПВКП «Дельта», ПП «Козацький курінь», ТзОВ «АРОПЛАСТПЛЮС», ТзОВ «Титан», ТзОВ «Експрес», ТзОВ «Дукат», фермерського господарства «Шанс», фізичної особипідприємця Пограничної В. М.

На початку зустрічі начальник Червоноградської ОДПІ Оксана Полтавець зазначила, що робота податківців сьогодні спрямована на розвиток партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, зниження фіскального навантаження, якісне обслуговування платників податків, удосконалення та розширення електронних сервісів тощо.

Очільник Сокальського відділення Наталія Жолудєва ознайомила присутніх з підсумками роботи інспекції в напрямку забезпечення надходжень до бюджету за 8 місяців 2016 року. До Зведеного бюджету Сокальського району мобілізовано коштів в сумі 194 885,1 тис. грн., що на 23,8 відсотка, або на 37 406,9 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року. Виконання доведеного завдання становить 107,6 відсотка, що на 13 761,4 тис. грн. більше запланованого. Найбільші суми надходжень забезпечено по податку на доходи фізичних осіб (125 983,0 тис. грн., або 64,6 відсотка), податку на додану вартість (15 870,4 тис. грн., або 8,1 відсотка), платі за землю (10 389,8 тис. грн., або 5,3 відсотка), єдиному податку (10 130,2 тис. грн., або 5,2 відсотка), акцизному податку (7 770,9 тис. грн., або 4 відсотки).

До Державного бюджету за січеньсерпень 2016 року зібрано 67 001,1 тис. грн. податкових платежів, що на 6 876,5 тис. грн., або на 11,4 відсотка більше січнясерпня 2015ого. Виконання доведених завдань становить 96,3 відсотка.

До місцевих бюджетів станом на 1 вересня ц. р. забезпечено надходження податків та зборів в сумі 127 884,0 тис. грн., що на 30 675,8 тис. грн., або на 31,6 відсотка більше від зібраних податків та зборів за відповідний період попереднього року. Доведені показники виконано на 114,6 відсотка, або на 16 308,6 тис. грн. більше.

Найбільші суми збору платежів до Зведеного бюджету Сокальського району у січнісерпні 2016 року забезпечили наступні підприємства: ДП «Львіввугілля» із структурними підрозділами, ПАТ «Шахта «Надія», ДП «Датський текстиль», відділи освіти, молоді та спорту Сокальської РДА, комунальний заклад «Сокальська Центральна районна лікарня» та інші суб’єкти господарювання.

Виконання дохідної частини місцевих бюджетів Сокальського району, затвердженої органами місцевого самоврядування, за січеньсерпень 2016 року становить 117,6 відсотка (при плані в сумі 90 123,2 тис. грн. забезпечено виконання в сумі 105 996,4 тис. грн.), порівняно з відповідним періодом попереднього року забезпечено приріст збору на 26 843,4 тис. грн., або на 33,9 відсотка.

Наталія Жолудєва зазначила, що з метою покращення роботи щодо відпрацювання суб’єктів господарювання – «мінімізаторів», погашення заборгованості із заробітної плати та контролю за оплатою праці проведено слухання платників податків, у яких середня заробітна плата менша законодавчо встановленого мінімуму.

За результатами проведених слухань забезпечено виплату заробітної плати найманим працівникам вище законодавчо встановленого мінімуму 33 юридичними особами та 48 фізичними особамипідприємцями.

Під час діалогу з платниками податків податківці відповіли на запитання присутніх. Зокрема, особлива увага акцентувалась на порядку обчислення та сплати акцизного податку з тютюнових виробів та алкогольних напоїв, вироблених на території України. Податківці зазначили, що з початку року забезпечено надходження акцизного податку до бюджетів Сокальського району в сумі 7 662,8 тис. гривень. При цьому зауважили, що, оскільки, акцизний податок – це важлива складова доходів місцевого бюджету, доцільно популяризувати громадський контроль серед населення щодо отримання всіма покупцями/споживачами фіскальних чеків при покупці товарів/отриманні послуг.

Начальник Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Оксана Полтавець наголосила, що серед резервів наповнення бюджетів є легалізація робочих місць суб’єктами господарювання, недопустимість отримання працівниками зарплати «у конвертах».

На завершення присутні зійшлися на думці, що з метою наповнення бюджетів усіх рівнів необхідно об’єднатися учасникам бюджетного процесу, брати активну участь у реформуванні, обговоренні проблем, вносити пропозиції. Адже під час таких сумісних діалогів можна зрозуміти актуальність тієї чи іншої пропозиції, визначити шляхи вирішення проблематичних питань.

Надія ГАЙДАШ, головний державний інспектор Сокальського відділення Червоноградської ОДПІ.